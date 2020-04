Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vor 70 Jahren schrieben Weimar und die SG Lauscha Geschichte

Der Weimarer Fußball hat so einige große Geschichten geschrieben. So gab es 1950 ein Amateurfußball-Spiel mit 18.000 Zuschauern. Am Samstag, jährte sich dieses Ereignis zum 70. Mal.

In der Saison 1949/50 war dies BSG KWU (Kommunale Wirtschaftsunternehmen) Weimar, dem Vorgängerverein des SC 03, und der SG Lauscha vergönnt. Beide Mannschaften hatten sich als Staffelsieger für das Endspiel um die Thüringer Meisterschaft qualifiziert. Auf den Weg ins Endspiel schaltete Weimar damals KWU Nordhausen und Vorwärts Gotha aus. Regenfälle am Spieltag verhinderten das Finale, welches auf den 18. April verlegt wurde. An einem Dienstagabend war es dann im Georgi-Dimitroff-Stadion in Erfurt soweit und KWU Weimar gewann durch ein Tor von Hans Ziehn Mitte der ersten Halbzeit das Duell mit der SG Lauscha. KWU Weimar stieg schließlich in die DDR-Oberliga auf und spielte dort als BSG Turbine Weimar.

Etwas fragwürdig stieg man als Drittletzter dann jedoch ab.