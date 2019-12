Der Geraer Silvesterlauf und die Karpfen

Wenn am 28. Dezember der 50. Geraer Silvesterlauf über die Bühne geht, dann ist mit Karl Muschitz auch dessen Gründer vor Ort. Im Gespräch erzählt er über seine Gedanken zum Jubiläum.

Sind die Karpfen schon bestellt?

Ja, die letzten Absprachen laufen. Ich habe sie bei Silvio Bauer in Zwötzen bestellt. Mit meinem Sohn war ich letzte Woche unterwegs zum Einsortieren. Ich hatte ja schon zum 45. Silvesterlauf den drei Erstplatzierten der Hauptläufe je einen Karpfen spendiert und versprochen, dies zum 50. Jubiläum zu wiederholen, falls ich da noch lebe.

Sie scheinen sich bester Gesundheit zu erfreuen?

Na ja. Mit 84 Jahren tut schon immer etwas weh. Aber mein Herz schlägt sich wacker. Ich bin meinen Ärzten sehr dankbar, dass sie mich immer wieder so hinbekommen haben.

Woher kommt die Karpfen-Tradition beim Silvesterlauf?

Da muss ich etwas ausholen. Wir hatten bei der Wismut zwangsläufig gute Beziehungen zu den Sowjets, die, um ihre Heimatgefühle zu wecken, zwei abgeschiedene Waldgrundstücke mit Teich bei Knau gepachtet hatten. 1968 haben sie die aber aufgegeben und man hat mich gefragt, ob wir als BSG Wismut eines dieser Grundstücke übernehmen wollen. Dafür habe ich mich vehement eingesetzt.

Und so gab es immer Karpfen zu Silvester?

Ja, so fing es an. Auf der Jahresversammlung mit Fußballern, Boxern, Turnern und den anderen Sportlern haben wir die Sache mit den Karpfen beschlossen. Jedes Jahr haben wir mehrere Zentner eingesetzt und dann Ende Oktober bis zu 150 Karpfen abgefischt. Die kamen dann nach Bad Köstritz, sind manchmal auch noch im Entspannungsbecken der Fußballer im Stadion der Freundschaft herumgeschwommen. Die eine Woche ohne Entspannungsbecken haben die Fußballer überstanden. Schließlich wollten sie auch ihren Silvesterkarpfen.

Wer hat geschlachtet?

Box-Trainer Hans Spazierer war von Beruf Fleischer und hat die blutige Arbeit übernommen. Bis zur Wende haben wir die Geschichte mit den Karpfen durchgehalten. Andere Betriebssportgemeinschaften wie WBK oder Modedruck haben das später kopiert, hatten aber nicht so einen langen Atem wie wir. Nach der Wende fiel der Teich dann wieder an seinen Eigentümer zurück.

Sie gelten als Mitbegründer des Geraer Silvesterlaufs. Wie ist die Idee dazu entstanden?

1969 saßen wir bei einem Funktionärstreff in der Gaststätte Süßer Winkel. Wasserballer, Schwimmer, Fußballer, Boxer waren da, so etwa 20 Leute. Wir haben Stierblut – so hieß der beste damals verfügbare Rotwein – getrunken. Und dabei kam mir die Idee, einen Silvesterlauf wie den im brasilianischen Sao Paulo auch in Gera ins Leben zu rufen. Der Vorstand war einverstanden. Wir haben das mit der Volksbildung und den Betriebsdirektoren abgesprochen. Und 1970 ging es los. Wir waren ein Vorreiter der Laufbewegung, sind auch deshalb dreimal vorbildliche Sportgemeinschaft des DTSB geworden.

Das war zunächst nur ein Lauf für Wismut-Mitglieder, oder?

Vereinsmitglieder und Betriebsangehörige waren dabei. Bei drei Grad Celsius und vier Zentimetern Schnee hatten damals etwa 1000 Läufer den Weg ins Stadion der Freundschaft gefunden, wo eine 2,5-Kilometer-Strecke ohne Zeitmessung zu absolvieren war. Ein Jahr später gab es dann schon einen sportlichen Wettstreit. Zehn Stoppuhren hatten wir zu Verfügung. An die Technik von heute war nicht zu denken. In den Folgejahren übernahm dann die Wismut-Laufgruppe unter Werner Scheffler das Kommando. Ein paar Jahre später stieß auch Hans-Georg Kremer in der Organisation dazu.

Wie viele Teilnehmer hatte der Silvesterlauf zu Hochzeiten?

Etwa 2500. Als BSG Wismut hatten wir neun Patenschulen in Gera, von denen jede 150 Läufer zu stellen hatte. Auch die Schächte wie Schmirchau und Paitzdorf mussten eine festgelegte Anzahl an Startern schicken.

Und die Karpfen waren immer mit dabei?

Ja, der Geraer Silvesterlauf genoss auch wegen der Karpfen einen guten Ruf in der DDR. Der Auer Fußball-Nationalspieler Willi Tröger war nach Beendigung seiner Laufbahn BSG-Vorsitzender in Pirna. Nach einem Anruf von ihm kamen die Pirnaer über Jahre mit einem ganzen Bus zum Silvesterlauf. Wir sind aber immer ein Volkslauf geblieben. Selbst nach der Wende wurden nie Profis eingeladen.

Mit dem Wetter hatte der Silvesterlauf irgendwie immer Glück?

Ja, die Waldwege mussten in 50 Jahren nie komplett gesperrt werden, obwohl es auch viele Läufe im Schnee gab. Überhaupt hätte ich nie gedacht, dass der Lauf, der aus meiner Idee entstanden ist, so lange durchhalten würde. Das ist ein erhebendes Gefühl für mich, das noch erleben zu dürfen.

Sie waren die letzten Jahre immer vor Ort?

Ja, nur im letzten Jahr hat mich ein Krankenhausaufenthalt daran gehindert. Der Silvesterlauf hat insgesamt eine tolle Entwicklung genommen. Jetzt, bei der 50. Auflage, rechne ich mit einem Nachwende-Teilnehmerrekord. Toll finde ich, wenn mich vor Ort noch alte Wismut-Mitglieder ansprechen, mit denen ich dann ein paar persönliche Worte wechseln kann.