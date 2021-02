Vor der Bob-WM: Mariama Jamanka jammert nicht

Mariama Jamanka will auf das Siegerpodest.

Altenberg. Die Olympiasiegerin Mariama Jamanka glaubt bei der Bob-WM in Altenberg an ihre Medaillenchance.

Mariama Jamanka sagt, sie sei entspannt. Als Olympiasiegerin hat die Oberhoferin die Außenseiterrolle – wie bei den Spielen vor drei Jahren in Pyeongchang. Vielleicht hilft das. Denn die Konkurrenz bei der Bob-WM in Altenberg ist so groß wie vielleicht niemals zuvor bei einem Großereignis der Frauen. Kalicki, Nolte, Schneider aus dem eigenen deutschen Team, Titelverteidigerin Humphries, Meyers-Taylor (beide USA), die Kanadierin De Bruin und Österreichs Gesamtweltcup-Gewinnerin Beierl – mit Jamanka sind das gleich acht Kandidatinnen für drei Plaketten.