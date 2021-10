Vorab-Check FC Carl Zeiss Jena: Einsatzgarantie für zwei Spieler gegen VfL 04 Meiningen

Jena. Am Sonnabend will der FC Carl Zeiss Jena ins Viertelfinale des Landespokals einziehen: Wen Cheftrainer Dirk Kunert spielen lässt.

Im Pokal-Achtelfinale muss der FC Carl Zeiss Jena beim VfL Meiningen 04 antreten. Am Sonnabend ab 14 Uhr geht es um den Einzug ins Viertelfinale. Wir haben die wichtigsten Informationen zum Spiel zusammengefasst.

Ausgangslage: Die Rollen sind klar verteilt. Jena spielt in der Regionalliga, Meiningen in der Landesklasse, also drei Ligen tiefer. „Wir werden die Mannschaft so einstellen, dass wir gewinnen und in die nächste Runde einziehen“, sagt Cheftrainer Dirk Kunert, dessen Team zuletzt am Mittwoch nur 2:2 gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC gespielt hat.

Kader: Verletzt fehlen Kevin Wolf und Patrick Scheder. Felix Drinkuth muss sich wegen Knieproblemen vorerst schonen. Matti Langer fällt wegen eines Magen-Darm-Infektes aus. Der Top-Stürmer der zweiten Mannschaft, Romario Hajrulla, steht im Kader.

Aufstellung: „Wir werden aufgrund der englischen Woche umstellen. Wir haben 22 potenzielle Stammspieler im Kader“, sagt Kunert. Lukas Sedlak, der 2012 vom VfL Meiningen zum FC Carl Zeiss gewechselt war, wird das Tor hüten. Der Kampf um den Stammplatz im Tor sei noch nicht endgültig entschieden, sagt Kunert. „Wir sind mit Tom Müller zufrieden, haben aber ein, zwei Dinge, die wir besser sehen wollen.“ Eine Einsatzchance werde auch Stürmer Hajrulla bekommen, sagt der Jenaer Trainer.

Spion: Sedlak schaut bei Besuchen in der Heimat manchmal die Spiele der Meininger an. „Den Gegner haben wir nicht beobachtet, aber wir unterschätzen ihn nicht. Wir haben uns Informationen besorgt“, sagt Kunert.

Anreise: Der FC Carl Zeiss Jena startet am Samstag um 11 Uhr in Jena. Ein vorheriger Besuch des Teams bei der Mitgliederversammlung des Vereins ist nicht geplant. Das erspart den Fußballern ein Blick auf die wirtschaftlich ernüchternde Bilanz. Der Vorstand musste eine Rolle rückwärts in Sachen Mitgliederversammlung machen.

Zuschauer: Die Meininger hoffen auf 1000 Zuschauer. Karten für die Partie gibt es an der Tageskasse, die um 12.30 Uhr am Stadion „Maßfelder Weg“ öffnen. Zum Einlass sind weder ein Nachweis einer Impfung, noch ein Genesungsschein oder ein negativer Corona-Test vorzuweisen.

Fernsehen: Der MDR überträgt die Partie, die am Sonnabend um 14 Uhr beginnt, im Livestream.

