Vorstand der SG Struth: „Mittelfristig wollen wir in die Oberliga“

Wie es ist, Gas zu geben und die Konkurrenz zu überholen, weiß Alexander Tasch nur allzu gut. Tasch ist erfolgreicher Rallyefahrer, gewann zuletzt die internationale Rallye Breslau zum zweiten Mal in Folge. Gas geben wollen Tasch, Vorstand Sponsoring und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Verantwortungsträger der SG DJK Struth auch, was die Vereinsarbeit angeht. Im Frühjahr stellte sich der Verein personell neu auf, will nun ambitionierte Ziele angehen. Um sich modern nach außen hin präsentieren zu können, wurde eine neue Homepage geschaffen.

Aushängeschild sind die Fußballer, die derzeit in der Landesklasse Staffel 2 nach drei Siegen in Folge Tuchfühlung zur Spitze aufgenommen haben. „Mittelfristig wollen wir Oberliga-Fußball im Südeichsfeld. Und das gerne so früh wie möglich“, erklärt Tasch. Um den erhofften sportlichen Erfolg auf ein stabiles Fundament zu stellen, will Tasch die Bindung zu den Sponsoren enger als bisher gestalten.

Borussia Dortmunds Traditionself soll kommen

Ein Anfang ist bereits gemacht. Für die Förderer gibt es eine eigens angefertigte Dauerkarte mit Barcode, bei den Heimspielen werden diese zudem verköstigt. „Der Verein ist fast wie ein Unternehmen zu sehen. Das bedeutet, dass es einer soliden finanziellen Basis bedarf“, sagt Tasch. Im kommenden Jahr soll 100-jähriges Jubiläum gefeiert werden. Ein Gremium, das federführend bei der Planung sein soll, wurde schon gegründet.

In der Festwoche soll 2021 an jedem Tag eine Sparte vorgestellt werden. Neben den Fußballern sind aktuell die Tischtennisspielerinnen- und spieler im Wettkampfgeschehen aktiv, auch Volleyball, Frauensport, Wandern und seit dem Sommer Kinderturnen werden angeboten. „Wir wollen die Breitensportarten wieder mehr zusammenführen, die Leute wieder mehr zusammenholen“, erklärt Christiane Fischer, Vorstand Finanzen.

Zum 100-jährigen Jubiläum will das jetzige Landesklasse-Team ein Freundschaftsspiel gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in Struth bestreiten, auch die Traditions-Mannschaft von Borussia Dortmund soll kommen.

Mit Göbel gelang ein spektakulärer Transfer

Auf große und traditionsreiche Fußballgegner – nicht nur in Jubiläumsspielen – hoffen die Verantwortlichen zumindest mittelfristig. Um den Sprung in höhere Gefilde zu schaffen, wurde auf dem Transfermarkt im Sommer kräftig zugelangt. Ein spektakulärer Coup gelang mit der Verpflichtung von Christoph Göbel, der zuvor für den jetzigen Oberligisten Wacker Nordhausen aktiv war.

Göbel, der aus Volkerode im Eichsfeld stammt, ist für Trainer Andreas Seipel dank seiner Qualität und Erfahrung auch ohne Kapitänsbinde der verlängerte Arm auf dem Feld. Der laufstarke Linksfuß, der einst für den FSV Zwickau in der Dritten Liga auflief, musste sich jedoch anfangs etwas umgewöhnen. „Ich habe eigentlich immer auf der linken Seite gespielt, offensiv oder defensiv. Jetzt spiele ich im zentralen Mittelfeld. Dort habe ich mehr Einfluss auf das Geschehen auf dem Platz, auch wenn ich nie ein Spielgestalter war“, erklärt der Familienvater.

Die hohen Ziele, die der Verein hat, sind genau nach dem Geschmack Göbels. „Das war ein wichtiger Grund, weshalb ich nach Struth gewechselt bin. Ich bin ein Freund davon, Ziele zu verfolgen. Je höher wir spielen, um so besser. Und ich bin gerne bereit, dabei zu helfen.“

Internat bietet beste Voraussetzungen

Mit dem Fußball-Internat Soccer City und dem Juniorenförderverein Süd Eichsfeld, bei dem der ehemalige Profi-Keeper und jetzige Torjäger der Landesklasse-Mannschaft Norman Wohlfeld in der Geschäftsführung respektive im Vorstand tätig ist, sind beste Voraussetzungen gegeben, um die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Erwachsenenfußball zu gestalten. „Wenn man die Kräfte in der Region bündelt, dann ist die Oberliga kein Hirngespinst“, versichert Wohlfeld. Das sei jedoch noch Zukunftsmusik, erst einmal soll zeitnah der Sprung in die Thüringenliga gelingen.

Über das Knie brechen wollen die Verantwortlichen den sportlichen Erfolg bei allem Ehrgeiz nicht. „Wir möchten langsam und gesund wachsen“, erklärt Fischer. Gegenbeispiele, bei denen finanzielle Unvernunft zum sportlichen Niedergang geführt haben, gibt es schließlich genug.

Kontinuität soll beim erhofften Weg nach oben helfen. „Uns ist Konstanz wichtig. Wir haben in der Regel wenig Zu- und Abgänge“, erklärt Wohlfeld. Die Talente aus der Region und dem Internat sollen wachsen können.

Auch externe Unterstützung ist nötig

Das müssen sie auch, denn der Sprung ist nicht zu unterschätzen. „Männerfußball ist schon eine andere Hausnummer“, weiß Wohlfeld. Nur mit Talenten aus dem eigenem Haus durchzustarten, sei schwierig, warnt Göbel: „Wollen wir im Männerbereich höhere Ziele anstreben, müssen wir bereits im Nachwuchsbereich beginnen, die talentiertesten Kinder aus einem noch größeren Einzugsgebiet noch früher zu fördern.“ Darüber hinaus müssten Spieler aus der Region mit höherklassiger Erfahrung für das Projekt begeistert und eingebunden werden.

Um sich weiter zu entwickeln, müssen nicht nur die Strukturen auf, sondern auch außerhalb des Rasens stimmen. „Wir haben viel Fachkompetenz im fußballerischen Bereich gebündelt. Aber für höhere Ziele benötigen wir dringend auch externe Unterstützung, zum Beispiel von Sponsoren und der Kommunalpolitik“, sagt Wohlfeld.