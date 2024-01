Jena Mit einem Sieg starten die Drittliga-Volleyballer des 1. VSV Jena 90 in das neue Jahr. Außenangreifer Eric Turek wird indes zum besten Jenaer Akteur gewählt.

Eric Turek sprang vor Freude. Gleich einem Flummi-Ball ging er auf und nieder, während er mit seinen Teamkollegen abklatschte. Die beeindruckende Agilität wiederum, die der VSV-Volleyballer nach der Partie gegen den VC/DJK Amberg eher instinktiv darbot, ließ gleichzeitig seine enorme Sprungkraft erahnen. Diese hatte der 21-jährige Außenangreifer während des Drittligaspiels, das sich lediglich über drei Sätze erstreckte, mehr als nur einmal präsentiert.

Sein euphorisches Agieren nach der Begegnung am Samstagabend war indes dem Umstand geschuldet, dass er von Amberg-Trainer Florian Birner zum besten Akteur in den Reihen des VSV Jena gewählt wurde, zum MVP. Doch damit nicht genug: Turek kam – geradezu symbolhaft – auch noch die Ehre zu, den finalen Punkt des dritten Satzes und somit auch der gesamten Partie zu erzielen. Mit 25:18 konnten die Jenaer den dritten Akt gewinnen, nachdem sich der Student der Rechtswissenschaft noch einmal aufgeschwungen hatte, um den Ball auf seine schmetternde Reise zu schicken. Nach jener energischen Ballberührung verharrte er wie ein kampfbereiter Anime-Charakter für einen flüchtigen Augenblick in der Luft – und in dieser (Kampf-)Pose fiel alles zusammen: Sprungkraft, Wille und Können.

Seit jeher intensiv der Sprungkraft gewidmet

Mit einer Größe von 1,80 Meter gehört Eric Turek jedoch zu den eher kleineren Spielern im Team von VSV-Trainer Anton Rogow – und genau deswegen habe er sich seit jeher intensiv seiner Sprungkraft gewidmet, sagte der Volleyballer, der mit seinen Mitstreitern den ersten Satz mit 25:16 gewann, den zweiten indes mit 25:18. Es war der nunmehr achte Sieg für die Jenaer, die nach 15 Saisonspielen auf Platz fünf der Tabelle rangieren.

„Unsere Ausgangsposition vor dem Spieltag war etwas schwierig: Gen Ende des vergangenen Jahres hatten wir nacheinander drei Doppelspieltage – die waren durchaus fordernd, zumal einige von uns angeschlagen waren. Außerdem konnten wir uns nur gut eine Woche auf das Spiel gegen Amberg vorbereiten“, betonte Eric Turek.

Naturgemäß habe man um die prekäre Situation der Oberpfälzer gewusst; habe auf dem Schirm gehabt, dass sie als Schlusslicht anreisen würden und noch keinen Sieg in der laufenden Saison erzielen konnten. „Zweifelsohne haben wir uns im Vorfeld Chancen auf einen Sieg ausgerechnet, doch auch so eine Begegnung muss man erst einmal sauber herunterspielen – das gelang uns jedoch nur phasenweise. Wir hatten während der drei Sätze unsere Höhen und Tiefen“, resümierte der frischgebackene MVP.

Blockabwehr war ein Garant für Sieg

Der Sieg über Amberg sei dennoch wichtig gewesen, schließlich stehe man am kommenden Wochenende für zwei Partien in der Münchener Peripherie in der Pflicht – unter anderem treffe man auf den derzeitigen Tabellenführer der Staffel, den TSV Mühldorf.

Und was lief gut bei den Saalestädtern gegen das Tabellenschlusslicht? „Ich glaube, dass unsere Blockabwehr ein Garant für unseren Sieg war“, bilanzierte Eric Turek, der aus Coburg stammt und seine dritte Spielzeit beim VSV absolviert. Zuvor stand er in den Diensten des Zweitligisten VC Eltmann.

Dass Turek mit seiner Einschätzung hinsichtlich der Abwehr richtig lag, spiegelte sich auch in der Tatsache wider, dass in schöner Regelmäßigkeit das Intro von Sidos „Mein Block“ am Samstag in der Dreifelderhalle des Sportforums erklang: Bei jeder erfolgreichen Abwehraktion der Gastgeber wurde der Erguss des Berliner Rappers aus dem Jahr 2004 angespielt, mit dem er dem Märkischen Viertel und dessen Beton-Mikrokosmus rund um Kleinkriminalität, prekären Verhältnissen und Perspektivlosigkeit ein tendenziell romantisierendes Denkmal setzte. Popkulturelle Aneignungspraktiken – wenn die Ghetto-Hymne plötzlich zum Sport-Hit wird. Die hiesige Volleyball-Szene jedenfalls hat den Hip-Hop-Meilenstein für ihre Bedürfnisse kurzerhand neu interpretiert und greift seit einer kleinen Ewigkeit auf ihn zurück. Ob der einstige Maskenträger darum weiß? Paul Hartmut Würdig, so der bürgerliche Name von Sido, hat dank seines Erfolges jenes Viertel im Berliner Stadtteil Reinickendorf längst hinter sich lassen können.

So oder so – an der Abwehr-Front am Netz hielten für die Gastgeber vor allem die VSV-Hünen Tim Wagner, Hans Cipowicz, Felix Roller und Yannik Naumann ihre oberen Extremitäten hin. Doch nicht allein das Defensiv-Agieren sei ein Grund für die späteren drei Punkte gewesen, sondern auch die erfolgreichen Angaben aufseiten der Jenaer, ergänzte Eric Turek. Der Außenangreifer höchstpersönlich war während des zweiten Aktes dank einer erfolgreichen Aufschlagserie für mehrere Punkte verantwortlich.

Trainer Rogow wollte Sieg nicht überbewerten

Trainer Anton Rogow indes wollte den Sieg seines Teams keinesfalls überbewerten. Amberg sei schwach gewesen. Dergleichen klinge hart, entspreche jedoch den Tatsachen – das Punktekonto der Ostbayern würde dies schonungslos unterstreichen. „Nichtsdestotrotz, auch einen schwachen Gegner darf man niemals unterschätzen. In so einem Fall tut man gut daran, diszipliniert zu agieren, doch das ist uns heute nur bedingt gelungen – das muss man leider auch sagen“, monierte der VSV-Trainer. Er hoffe zudem, dass er an den kommenden Spieltagen in München erstmals wieder auf Hannes May zurückgreifen könne – wenn auch nur punktuell. „Für Erste werden es wohl nur Kurzeinsätze werden“, sagte Rogow hinsichtlich seines noch nicht gänzlich genesenen Außenangreifers. Während des Heimspiels gegen Dachau Ende November knickte May mit einem Fuß um und musste anschließend zwangspausieren.

Ach ja, nach seiner Ehrung begab sich Eric Turek umgehend gen Hallenrand, wo sich seine Sporttasche befand. Nach ein paar Momenten des Kramens rannte er mit ausgebreiteten Armen auf seinen Trainer zu – in der einen Hand die MVP-Medaille und das dazugehörige Glas Pflaumen-Konfitüre, in der anderen eine Wodka-Flasche aus dem unteren Preissegment, dafür mit Kopfschmerzgarantie. Dass der Außenangreifer gar freudig den Fusel präsentierte, war indes einer Wette zwischen seinem Trainer und ihm geschuldet, die die Startaufstellung der zweiten VSV-Mannschaft zum Inhalt hatte. Turek irrte dreimal, Rogow hingegen viermal.

Letztlich einigten sich beide darauf, dass sie sich gegenseitig drei Kurze ausgeben. „Da ich aber viermal danebenlag, übernehme ich die Differenz und gebe ihm zusätzlich noch einen aus“, sagte Anton Rogow. Es sei sehr schön, mal wieder an einem Samstag zu Hause gewonnen zu haben – da könne man noch ein wenig um die Häuser ziehen. Sonntags sei dies nicht möglich, zumindest für all jene, die berufstätig seien und montags wieder in der Pflicht stehen würden. „Unser letzter Heimsieg an einem Samstag war gegen Mühldorf Mitte Oktober, doch da war ich auf einem Trainerlehrgang“, erinnerte sich Rogow.

Party in der Après-Ski-Bar und Aspirin-Frühstück

Wo der Coach und sein Schützling ihre flüssigen Wettschulden beglichen, und ob sie das Kopfschmerz-Wasser von Turek zu zweit oder mit ihren Mitstreitern vernichteten, kann an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Irgendwo am Rand konnte man jedoch das Wort Après-Ski-Bar vernehmen. Klingt auf jeden Fall nach einem Aspirin-Frühstück …