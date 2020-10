Ist noch nicht in Gänze von den neuen Glückssocken seiner Spielerinnen überzeugt: VSV-Coach David Nitschke.

Jena. Volleyball: 3:1 gewinnen die Damen des 1. VSV Jena 90 in der Regionalliga über den SV Lok Engelsdorf

In einer ganz besonderen Mission waren am Sonnabend Tabea Bauer und Nele Pilz vom 1. VSV 90 Jena 90 unterwegs. Denn vor der Partie gegen den SV Lok Engelsdorf in der Regionalliga erwarben die Libera und Diagonalangreiferin Socken für die Mannschaft. Insgesamt 15 Paar, die wiederum als Glücksbringer fungieren sollen.