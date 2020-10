Im Süden Thüringens waren Wacker Gotha und der FC An der Fahner Höhe II gefordert und nahmen insgesamt vier Zähler mit auf die Heimreise.

Herpfer SV - Fahner Höhe II 1:1.

In den vier bisher absolvierten Saisonspielen des FC An der Fahner Höhe II war Boubarca Barry Einwechsler vom Dienst. In Herpf beorderte Trainer Jannek Rönnberg den 20-Jährigen erstmals in dieser Spielzeit in die Startelf und der Guineer rechtfertigte das Vertrauen bereits in der 8. Minute. Nach einem Pfostentreffer von Danny Krumbein stand Barry goldrichtig. Sein erstes Saisontor reichte zwar nicht zum Sieg, aber nach zwei enttäuschenden Auftritten in der Fremde zumindest zum ersten Auswärtspunkt für Fahners Zweite.

Die Freude über Barrys Tor hielt nur vier Minuten an. Einen Pass in die Tiefe erlief sich Florian Hofmann und ließ Stephan Ehegötz im Gästekasten keine Chance. Obwohl danach keine weiteren Treffer fielen, war es kein langweiliges Gekicke. Beide Teams setzten auf Offensive und erarbeiteten sich viele Chancen. Mehrfach konnten sich Ehegötz und auch sein Gegenüber Möhring auszeichnen. So hielt Letzterer in Hälfte eins gegen Krumbein (27.) und Cisse (37.) sicher. Auch eine kleine Eckenserie für Fahner brachte kurz vor der Pause nicht die erneute Führung.

Unterhaltsam und ausgeglichen ging es in Hälfte zwei weiter. Zunächst war Ehegötz gefordert, der mit starker Parade gegen Fuchs rettete und Glück hatte, dass Teamkollege Backhaus bei einem Klärungsversuch nur den eigenen Pfosten anvisierte. Die letzten nennenswerten Szenen waren zwei fahnersche Freistoßgelegenheiten, die jedoch nichts einbrachten, so dass es beim leistungsgerechten Unentschieden blieb.

Fortuna Kaltennordheim – Wacker Gotha 2:4.

Die Auswärtsbilanz der Gothaer bleibt auch nach dem Ausflug in die Rhön makellos. „Die Jungs haben das bei schwierigen Platzbedingungen alles in allem ordentlich gelöst. Entscheidend war sicher, dass wir nach dem Rückstand sofort da waren und das Spiel an uns gerissen haben“, resümierte Wacker-Trainer Lars Harnisch nach dem dritten Erfolg auf fremdem Platz.

Die ersten beiden Treffer waren dabei Co-Produktionen zweier Routiniers. Beim schnellen Ausgleich (12.) legte Norman Bonsack für Steffen Scheidler auf, beim 1:2 (25.) tauschten beide die Rollen. „Danach waren wir klar überlegen und hätten zur Pause noch deutlicher führen können“, schilderte Harnisch die beste Phase seiner Elf. Von vielen Chancen konnte immerhin eine durch Julis Lehmann zum 3:1-Pausenstand verwertet werden. Nach Wiederbeginn bäumte sich der Aufsteiger auf und hatte auch die Möglichkeit zum Anschluss (48./Dittmar), ehe Christian Hatzky mit dem 4:1 für entspanntere Mienen bei den mitgereisten Gothaern sorgte. Fortunas 2:4, das Daniel Wolf gelang, hatte kurz vor Abpfiff nur noch statistische Bedeutung.

Am kommenden Wochenende erwarten die zuhause noch punktlosen Gothaer den FSV Waltershausen. Auch wenn Harnisch scherzt – „Vielleicht sollten wir lieber irgendwo in einem anderen Ort spielen“ –, wird das Kreisduell natürlich im Volksparkstadion steigen.