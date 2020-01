Wacker-Insolvenz belastet auch den Landkreis Nordhausen finanziell

Dem Landkreis entgehen infolge der Wacker-Insolvenz seit einigen Monaten Mieteinnahmen. Dies bestätigte Landrat Matthias Jendricke (SPD) auf Anfrage der AfD-Fraktion. Vergangenen Juni habe die kreiseigene Servicegesellschaft mit der Spielbetriebs GmbH einen Mietvertrag geschlossen, über konkrete Summen mochte Jendricke nichts sagen.

„Die Ausfälle bringen uns nicht in Problemlagen“, versicherte er. Die Summe sei mit Mietzahlungen wie für die Arena in Erfurt nicht vergleichbar. Dort wurden mehrere 100.000 Euro im Jahr fällig, für den Kuntz-Sportpark ist es nach TA-Information eine mittlere fünfstellige Summe.

Der Insolvenzverwalter sei bereit zu ermöglichen, dass die Servicegesellschaft nun mit dem Verein einen Mietvertrag schließt. „Dazu laufen die Verhandlungen.“

Laut neuem Thüringer Sportstättenfördergesetz sind Vereinen Sportstätten zwar kostenlos zur Verfügung zu stellen. Im Falle des Albert-Kuntz-Sportparks aber gilt mit Blick auf die 1. Wacker-Mannschaft, die in der Fußball-Regionalliga spielt, eine Ausnahme: Für deren Spiele verlangt die Servicegesellschaft Miete – auch wegen der Bandenvermarktung und der Eintrittseinnahmen.

Ebenfalls vorigen Frühsommer hatte sich die Spielbetriebs GmbH gegenüber dem Landkreis verpflichtet, sich am Umbau des Albert-Kuntz-Sportparks mit einer Million Euro zu beteiligen. Vor dem Hintergrund der Insolvenz des Unternehmens sei das Land zu einem Gespräch bereit, so Jendricke. Sein Ziel: Jene eine Million Euro, die das Land zur Zinstilgung des bewilligten Sechs-Millionen-Euro-Darlehens aufwenden wollte, sollen nun an die Servicegesellschaft fließen, wenngleich es dieser im September auch gelang, zu einem Null-Prozent-Satz den Kredit aufzunehmen.

Was aber, geht das Land nicht auf den Wunsch ein? „Die Liquidität würde uns erst 2023 fehlen“, meint Jendricke. Gegebenenfalls müsste der Bau dann eingeschränkt werden, was bei der Modulbauweise möglich wäre. „Allerdings würde das die Funktionalität auch einschränken.“ Das geplante Projekt sei „für die Größe der Stadt Nordhausen vollkommen angemessen“.

Auf die Frage, ob der Landkreis schon im Sommer 2018 von der Wacker-„Schieflage“ gewusst habe, verneint der Landrat klar. „Es gab keine Zweifel.“