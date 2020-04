Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wacker Nordhausen ruft Fans zu Spenden auf

Um das Überleben in der fußballlosen Zeit zu sichern, ruft Fußball-Regionalligist Wacker Nordhausen zu Spenden auf. Für einen Geldbetrag von 10, 50 oder 100 Euro erhält jeder Unterstützer als Dank eine „Wacker-Aktie“. Jede Aktie sei ein Unikat, erkennbar an der fortlaufenden Nummerierung im linken Feld der Aktie, die in einem Aktienbuch festgehalten wird, hieß es. Sie verfüge jedoch über keinerlei inneren oder äußeren verfügbaren oder einklagbaren Wert. Die Wacker-Aktie kann auf der Website des Vereins bestellt werden.

Die Wacker-Aktie kann ab sofort auf der Website des Vereins (https://www.wacker90.de/verein/wacker-aktie/) über das dort zu findende Online-Formular bestellt werden. Da die Aktien auf dem Postweg verschickt werden, falle noch eine Versandkostenpauschale von 2 Euro pro Bestellung an, heißt es.

„Liebe Wackerfans, zusammen haben wir gute und schlechte Zeiten durchlebt. Auch wenn ihr wegen der Corona-Krise nicht mehr wie gewohnt ins Stadion gehen könnt, um euren FSV zu unterstützen, so könnt ihr es doch mit dem Erwerb einer „Wacker-Aktie“ weiterhin tun“, teilte der Verein mit.