Wacker-Trainer Seeland: "Ist ein großer Verlust für uns"

Mit Leon Gümpel, der von Oberligist Wacker Nordhausen gekommen ist, will Fußball-Verbandsligist 1. SC Heiligenstadt ab sofort angreifen. Der Offensivspieler, der aus Uder stammt, soll für neuen Schwung bei den Kurstädtern sorgen. "Es hat mir immer Spaß gemacht, in Nordhausen zu spielen. Ich habe in den zweieinhalb Jahren viel erlebt, jedoch habe ich mich dafür entschieden, wieder in meine Heimat zurückzukehren", wird Gümpel in einer Vereins-Pressemitteilung zitiert.

