Wacker-Zweite beim Tabellennachbarn zu Gast

Nordhausen. Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage im Heimspiel gegen International Leipzig geht es nun für Wacker Nordhausen II (im Bild Fabian Stix, rechts) sofort weiter. „Ich bin stolz auf die Jungs, dass sie so eine zweite Halbzeit auf den Platz gebracht haben. Dies sollte sich in den Köpfen unserer Spieler auf jeden Fall verfestigen“, sagt Trainer Torsten Klaus, der mit seiner Elf am Samstag bei Oberliga-Tabellennachbar FC Neugersdorf zu Gast ist und Punkte mitnehmen möchte. Das Hinspiel gewann Wackers Zweite mit 3:1.