Beim 4:4 kürzlich gegen den SV Lichtenberg 47 erlebten Wackers Anhänger das letzte Spektakel in der Regionalliga.

Auch Wackers neuer Fanbeirat sagt seine Zusammenkunft ab. Das neue Gremium wollte am Samstag mit dem Präsidium und den Anhängern über die Zukunft des Vereins diskutieren.

Wackers Fan-Beirat sagt Treffen ab

Nordhausen. Selbst die Anhänger von Wacker Nordhausen müssen „schweigen“. Auf Grund der aktuellen Entwicklung im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem daraus resultierenden hohen Infektionsrisiko, hat der Sprecherrat des Mitglieder-und Fanrates gemeinsam mit dem Präsidium des FSV Wacker 90 entschieden, die geplante Zusammenkunft am Samstag (10.30 Uhr) in der Gaststätte „Bella India“ abzusagen. Ein neuer Termin werde zeitnah bekanntgegeben, erklärte der Mitglieder-und Fanrat in seiner Mitteilung.

Die Wacker-Mitglieder und Fans der Ultras wollten mit dem alten Präsidiumsmitgliedern über die Zukunft des Vereins, Satzungsänderungen und einen baldigen Termin für eine Mitgliederversammlung diskutieren. Die Neuwahl eines Präsidiums, die möglichst bis Ende April auf einer Mitgliederversammlung erfolgen sollte, steht nun – auch durch die Corona-Krise – weiter in den Sternen.