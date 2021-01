Wackers Schneider: Von Nordhausen zu Rot-Weiß und zurück

Wann spricht man von einer festen Größe im Team, von einem gestandenen Spieler, der auch als Leader vorneweg geht? Wahrscheinlich eher nicht, wenn derjenige erst ein Pflichtspiel in der aktuellen Saison absolviert hat, zudem das Pokalspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena. Doch bei Erik Schneider könnte das ein wenig anders sein. Der Rechtsverteidiger von Wacker Nordhausen ist zwar erst 23 Jahre alt und war lange Zeit verletzt, gehört aber dennoch zum „alten Eisen“ und bringt bereits jede Menge Erfahrung mit.

Los ging die fußballerische Karriere bei Salza-Nordhausen, das ist bereits 17 Jahre her. Schneider ist ein waschechter Nordhäuser. Bei Salza war er bei den Bambini und der F-Jugend. Dann schon wurde sein Talent entdeckt und es ging dann ab der E-Jugend im Jahre 2006 zu Wacker Nordhausen. Von da an ging es für Schneider zunächst nur noch bergauf. Bei Wacker setzte er sich schnell durch und überzeugte durch Fleiß und gute Leistungen. Damals war der FC Rot-Weiß Erfurt mit seinem Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) noch eine sehr gute Adresse für Thüringer Perspektivspieler. So verschlug es auch Erik Schneider 2009 in die Landeshauptstadt. Dort blieb er vier Jahre und entwickelte sich stetig weiter. Zunächst ging es mit seinen Eltern hin und her. Jedes Training ging es mit dem Auto nach Erfurt und zurück, ein mächtiger Zeitaufwand für alle Beteiligten. Knapp zwei Jahre dauerte dieser Zustand an.

Als Erik Schneider dann in der C-Jugend ankam, hatte er sich einen Internatsplatz erarbeitet und ging fortan aufs Sportgymnasium in Erfurt. Ein weiterer wichtiger Schritt für seine Entwicklung. „Das hat mich wirklich nach vorn gebracht und war noch mal was ganz anderes. Die Intensität war noch mal höher“, erinnert sich Schneider noch heute gut an die Zeit. Das große „Aber“ kam jedoch, wie es bei vielen Spielern der Fall war und ist. Schneider kam unter Trainer Wolfgang Klein in Erfurt sehr gut zurecht, doch die Strukturen und Trainer änderten sich. So kam es, dass Schneider mit zunehmender Zeit nicht mehr zufrieden war, die Stimmung und das Drumherum stimmten irgendwie nicht mehr, wie er es zu beschreiben versuchte. Die neunte Klasse machte er noch gewissenhaft in Erfurt zu Ende. Dann die Rückkehr nach Nordhausen und zu Wacker. Mit der B-Jugend spielte er in der Verbandsliga und fortan auch zweigleisig, mal A- mal B-Jugend, teilweise zwei Spiele an den Wochenenden.

Seine Aufgaben bei Wacker waren klar. Schneider war bereits im Nachwuchsalter ein Führungsspieler, der mit seiner Erfahrung seinen Mitspielern weiterhelfen sollte. Unter dem damaligen Trainer der Ersten, Joe Albersinger, wurde er in die erste Mannschaft berufen. „Da war ich zur rechten Zeit am rechten Ort“, lacht Schneider. Ein Jahr lang, nachdem er ordnungsgemäß sein Abitur gemacht hat, gab es für ihn nur Fußball. Nichts anderes. Aber zu dieser Zeit war er verletzt und die Chance auf einen Einsatz bei der Ersten war nicht gegeben. So war die zweite Mannschaft, mit der er in die Oberliga aufstieg, sein Team.

„Wie viele andere war mein früherer Traumberuf Fußballprofi, aber man merkt dann relativ früh, ob es reicht oder nicht. Doch so wie es bei mir bis jetzt gelaufen ist, bin ich sehr dankbar“, kann der Student die Lage gut einschätzen. Schneider schrieb sich an der Hochschule in Nordhausen ein und studiert seitdem BWL. In einem guten Jahr will er damit fertig sein. Was dann kommt, weiß er nicht. 2019 wurde er von Heiko Scholz wieder mit in die erste Mannschaft berufen, als zweiter Rechtsverteidiger. „Spielpraxis in Pflichtspielen, habe ich da aber eher wenig gesammelt. Der Pokalsieg war aber trotzdem ein schöner Abschluss der Saison. Und dann kam ja mit der neuen Saison die Insolvenz.“, erinnert sich Schneider.

In der aktuellen Saison spielte Schneider das Pokalspiel gegen Jena mit. In der Partie aber riss er sich das Außenband im linken Knöchel. Nach der Verletzungspause und Reha durfte er beim vorerst letzten Spiel wieder ran. Gegen Eilenburg. Beim 2:2 beim Spitzenreiter reichte es zwar erst für eine gute Stunde Spielzeit, aber er trug die Kapitänsbinde, da Marcus Vopel Gelbgesperrt war. Und so zählt Schneider auch heute weiterhin zu den tragenden Säulen, trotz langer Verletzung und aktuell wenig Spielpraxis.