Walter Mazzarri neuer Trainer bei Italiens Meister Neapel

Neapel Italiens Fußball-Meister SSC Neapel hat einen alten Bekannten als neuen Trainer. Der 61-jährige Walter Mazzarri kehrt nach der Entlassung des Franzosen Rudi Garcia auf die Bank zurück, wie der Verein mitteilte. Der Italiener hatte den dreifachen Meister bereits zwischen 2009 und 2013 trainiert.

Italiens Fußball-Meister SSC Neapel hat einen alten Bekannten als neuen Trainer. Der 61-jährige Walter Mazzarri kehrt nach der Entlassung des Franzosen Rudi Garcia auf die Bank zurück, wie der Verein mitteilte. Der Italiener hatte den dreifachen Meister bereits zwischen 2009 und 2013 trainiert.

In der Serie A steht der SSC derzeit zehn Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand auf Platz vier. In der Champions League hatte es zuletzt in der vergangenen Woche gegen den 1. FC Union Berlin nur zu einem 1:1 gereicht.

Für Vorgänger Garcia war am Wochenende nach einer 0:1-Heimniederlage gegen den FC Empoli Schluss. Meistermacher Luciano Spalletti ist seit diesem Sommer Trainer der italienischen Nationalmannschaft. Mazzarri war nach Stationen bei Inter und dem englischen Club FC Watford sowie dem FC Turin zuletzt bis Mai vergangenen Jahres in Cagliari unter Vertrag.