Gera. Unvergessene Momente: Für Jana Oertel sind das Spartakiade-Erfolge in Berlin und Leipzig

Wasserspringerin Jana Oertel erinnert an tolle Spartakiade-Zeit

„Ich musste Wasserspringerin werden. Meine Eltern hätten mich zu keinem anderen Sport hinbringen können. Also haben sie mich im Wasser in einen Schwimmring gesetzt und konnten trainieren“, erinnert sich die heute 52-jährige Jana Oertel an ihre sportlichen Anfänge.