Wechsel zum FC Einheit Rudolstadt war "goldrichtig"

Marco Riemer grübelt, er weiß es nicht genau: "Die fünfte oder sechste Saison bin ich jetzt in Rudolstadt", sagt der 32-Jährige, "das ist in Corona-Zeiten gar nicht so einfach." Aber egal, wie lang nun wirklich: Der gebürtige Apoldaer ist längst eine Identifikationsfigur beim Fußball-Oberligist geworden. Und das liegt nicht nur daran, dass er seit vielen Jahren Kapitän beim Fünftligisten ist - und einer der erfolgreichsten Torschützen obendrauf.

Dabei kam der Wechsel nach Rudolstadt damals, im Jahr 2015, für viele überraschend. Der Akteur des FC Carl Zeiss Jena gab im Juni bekannt, seine sportliche Karriere nach diversen Spielen in Liga zwei, drei und vier zu beenden. Doch kurz darauf gaben die Rudolstädter die Verpflichtung des gelernten Innenverteidigers bekannt. "Und meine sportliche Karriere in Rudolstadt doch noch fortzusetzen, war aus heutiger Sicht eine absolut richtige, eine goldrichtige Entscheidung", sagt Marco Riemer, der nach einem Team suchte, bei dem man "dosiert trainieren und ich auch mithalten kann". Zudem sei der Background beim Verein wichtig, "die Verantwortlichen haben einen großen Anteil daran, dass ich zum FC Einheit wechselte".

Und jetzt will Riemer in Rudolstadt mithelfen, noch etwas aufzubauen. Vor allem beim Zuschauerzuspruch "gibt es sicher noch Potenzial", wie es der in Jena lebende Kicker umschreibt. Sportlich legten die Rudolstädter dabei vor allem in der vergangenen Saison vor, wurden Dritter. "Auch wenn wir da sicher nicht den schönsten Fußball spielten", räumt Marco Riemer ein. Doch das mitspielen im oberen Tabellendrittel, diesen Anspruch hat in Rudolstadt nicht nur Riemer. Allerdings sagt er auch, dass für mehr die Rahmenbedingungen im Heinepark derzeit nicht da sind: "Kurzfristig ist ein Aufstieg sicherlich unrealistisch. Aber für die Oberliga ist die Basis auf jeden Fall da und auch sehr gut."

Allerdings müsste man da auch spielen können und dürfen. "Ich glaube nicht dass wir im Februar wieder beginnen können", sagt der Kapitän, der glaubt, dass "in dieser Saison nicht mehr viel zu machen ist". Gut, die Hinrunde kann man vielleicht noch beenden, aber das sei Kaffeesatz-Leserei. Dass die Profis in Liga eins bis drei spielen dürfen, macht ihn nur bedingt neidisch: "Zwickau hat in 20 Tagen sieben Spiele. Das ist auch nicht gerade erstrebenswert." Schwierig sei sicherlich die Situation in der Regionalliga, in der ja auch einige Spieler ihr Geld mit dem Fußball verdienen. Aber klar: Es wäre schon schön, wieder spielen zu können.

Doch Marco Riemer darf nicht. Er hält sich mit zwei, drei Läufen in der Woche fit, manchmal begleitet ihn dabei sein Kumpel Markus Güttich, mit dem er auch einige Jahre in Rudolstadt zusammenspielte. Hinzu kommen Workout-Einheiten in den heimischen vier Wänden. "30 Minuten allein trainieren geht, danach braucht man manchmal schon Überwindung, muss sich motivieren", was auch nicht immer leicht fällt. Aber es bleibt in diesen Tagen auch viel Zeit, um Sport im Fernsehen zu konsumieren: Biathlon steht dabei bei ihm ebenso hoch im Kurs wie beispielsweise die Vierschanzentournee.

"Ich fühle mich noch ganz gut für den Fußball", sagt der Einheit-Kapitän, der die Hoffnung hat, dass man nach dem Aufnehmen des Spielbetriebes schon noch gern eins, zwei oder auch drei Plätze nach oben klettert. Bislang sei die Saison nicht optimal verlaufen, "wir brauchen immer ein bisschen Zeit zum Einspielen", räumt Marco Riemer ein. Der hat in der Amateursport-losen Zeit zugleich aber noch eine gute Nachricht: "Für mich soll es nicht die letzte Saison sein", sagt er. Und in Rudolstadt hofft man natürlich, dass er so noch länger im Heinepark der Saalestadt bleibt.