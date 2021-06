Wegen Corona beim Gegner: Heimspiel der Eisenacher Handballer verschoben

Ausgebremst: Eisenachs Handballer um Daniel Hideg werden am Mittwoch nicht gegen den TV Großwallstadt antreten. Beim Gegner befinden sich einige Spieler in Quarantäne.

Das Punktspiel von Handball-Zweitligist ThSV Eisenach am Mittwoch gegen Großwallstadt fällt aus. Ein neuer Termin ist aber schon ins Auge gefasst.

Nach dem 31:27-Triumph gegen den HC Elbflorenz Dresden, der vor 680 Fans den Klassenerhalt sicherstellte, wollten Eisenachs Zweitliga-Handballer nach dem 32:29-Hinspielsieg im November an diesem Mittwoch gegen den TV Großwallstadt nachlegen. Nun aber wurde die Begegnung verschoben.

Der Zweitliga-Rückkehrer hatte bereits am vergangenen Freitag von einem positiven Corona-Fall berichtet, weshalb an jenem Tag auch das Auswärtsspiel beim VfL Lübeck-Schwartau ausfallen musste. Nun ist klar, dass der Gegner auch nicht am Mittwoch in Eisenach antreten kann. Die Begegnung wird wahrscheinlich genau eine Woche später, also am Mittwoch, 16. Juni, um 19.30 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle angepfiffen.

Die zuständigen Gesundheitsämter Miltenberg und Aschaffenburg hätten rückwirkend ab 29. Mai bis einschließlich Samstag, 12. Juni, die Quarantäne für einen Teil der Mannschaft angeordnet, erklärte der TV Großwallstadt nun in einer offiziellen Mitteilung als Begründung für die Verschiebung.

Das Nachholspiel am 16. Juni ist inzwischen der dritte Versuch, jenes Duell auszutragen. Schon am 17. April musste die eigentlich am 28. Spieltag terminierte Begegnung wegen eines Corona-Falles bei den Gästen abgesagt werden.