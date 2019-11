Weida Baskets deklassieren Gastgeber

Tristesse herrscht derzeit im Geraer Basketball. Beim Landesliga-Derby zwischen dem 1. BV Gera 66 und den Weida Baskets verloren sich acht Zuschauer in der Lusaner Sporthalle der Integrierten Gesamtschule. Sieben von ihnen kamen aus der Osterburgstadt. So bekam kaum jemand mit, dass Schlusslicht Gera gegen den Tabellensiebenten aus Weida mit 26:73 unterging.

BV-Trainer Lars Winter war dennoch nicht unzufrieden. „Wir stecken im kompletten Neuaufbau. Viele Jugend-Spieler müssen Erfahrungen sammeln. Eigentlich haben wir einen größeren Kader, sind derzeit durch Krankheit und Verletzungen etwas geschwächt. Wir haben heute sehr diszipliniert agiert und das über weite Strecken umgesetzt, was wir können“, so Lars Winter.

Die Weida Baskets konnte man damit aber nicht in Gefahr bringen. Schon nach zwei Vierteln führten die Gäste mit 39:16. „Auch wir stecken in einem Neubeginn, haben zwei junge Spieler dazubekommen, die in Greiz ohne Einsatzzeiten blieben. Hier können sie sich weiterentwickeln“, erzählte der erfahrene Frank Horenburg. Der 43-jährige Dreier-Spezialist spielt schon seit 25 Jahren Basketball, lief bereits für Greiz und Zeulenroda auf und wundert sich etwas, über die Schwächen auf Geraer Seite.

„Ich kann mich an Zeiten erinnern, da war die Halle hier oder in Tinz voll. Rassige Duelle waren auf der Tagesordnung“, weiß Frank Horenberg, der mit den Weida Baskets derzeit in Greiz-Pohlitz trainiert und spielt, weil es in Weida keine geeignete Halle gibt. „Landesliga klingt hoch, ist aber die niedrigste Spielklasse, die es gibt. Spitzenreiter ist derzeit Zeulenroda. Die Fahrten nach Greiz, Weimar, Saalfeld oder Jena sind übersichtlich, halten sich im Rahmen. Wir spielen alle aus Spaß an der Freude“, so der Weidaer Wortführer, der mit seinem Team in den letzten Jahren mit um den Aufstieg spielte, nun mit der Mannschaft nach einigen Abgängen aber erst einmal kleinere Brötchen backen muss.

Kapitän Dirk Stiebert und Trainer Björn Lippold helfen dabei. In Gera träumt man noch von alten Basketballzeiten, als der Verein in den 1990-er Jahren nach der Herauslösung aus dem Lusaner Gesamtverein um die Landesmeisterschaft mitspielte. „Der Basketball hat keine Lobby in der Stadt. Es mangelt an Trainern. Nicht einmal eine Jugendmannschaft gibt es mehr im Spielbetrieb“, weiß Frank Füldner, der schon bessere Zeiten miterlebt hat. Selbst die Nähe zu Ex-Bundesligist Science City Jena verpufft so derzeit ergebnislos.