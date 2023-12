Das Logo zu Arnd Zeiglers Fußball-Programm in Erfurt am 19. März.

Fußball Weihnachtgeschenk in letzter Minute: Hälfte der Karten für Zeiglers Fußball-Programm schon verkauft

Arnd Zeigler ist Kult unter Fußballfans. Am 19. März gastiert der Bremer mit seinem Programm „Hat schon gelb!“ in Erfurt. Karten gibt es im Ticketshop Thüringen ihrer Tageszeitung.

Wer Fußball liebt, mag auch Arnd Zeigler. Am 19. März (20 Uhr) tritt der Bremer im Erfurter Steigerwaldstadion mit seinem Programm „Hat schon gelb!“ auf. Von den rund 800 Karten im Parksaal der Arena ist bereits die Hälfte verkauft. Wer noch ein Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für seine Lieben sucht, kann sich Tickets zum Preis 35 Euro über www.ticketshop-thueringen.de sichern.

Arnd Zeigler im Interview: „Begeistert von Hans Meyer“

Zeigler, der durch seine Sendung „Wunderbare Welt des Fußball“ bekannt wurde, verspricht auch Thüringer Filme und Anekdoten in sein Programm in Erfurt aufzunehmen. Nach dem großen Erfolg der ersten Tour ‚‚Dahin, wo es wehtut‘‚, wagt sich Zeigler seit 2020 mit ‚‚Hat schon Gelb!‘‚ auf die Bühnen Deutschlands. Ein Vergnügen rund um den Ball wartet auf die Zuschauer. Zeigler tritt dabei übrigens im Osten der Republik nur in Erfurt und Magdeburg auf.