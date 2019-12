Niedertrebra. Die Apoldaer Ausdauersportler stiegen am zweiten Feiertag in die Laufschuhe.

Weihnachtlicher Trainingslauf der Apoldaer Sportler

Auch in diesem Jahr wieder trafen sich zwischen Frühstück und Gänsebraten die Ausdauersportler von Grün-Weiß Niedertrebra und dem AC Apolda am 2. Weihnachtsfeiertag zu einem Trainingslauf vom Sportplatz Niedertrebra nach Obertrebra und zurück. Anschließend wurden die Teilnehmer mit Süßigkeiten und Glühwein belohnt. Organisiert wurde der Weihnachtslauf wie immer von Katrin Kanter, der Vereinsvorsitzenden des SV Grün-Weiß Niedertrebra.

Am kommenden Dienstag, 31. Dezember, steht dann in der Herressener Promenade in Apolda der 41. Apoldaer Silvesterlauf auf dem Plan. Start zum Lauf der Vereinsbrauerei ist um 10 Uhr. Danach folgen verschiedene Strecken- und Altersklassen-Starts. Bis zum 30. Dezember kann man sich unter www.apoldaer-lv.de noch anmelden. Auch am Lauftag ist dies bis 30 Minuten vor dem Start vor Ort noch möglich. Start und Ziel befindet sich im Sportpark im Hans-Geupel-Stadion.