An die Wand spielen werde man die Schleizer sicherlich nicht, hier warte eine beachtliche Mannschaft, die sehr aggressiv auftrete – so die warnenden Worte von Michael Junker, Trainer des SC 03 Weimar.

Sein Team gastiert am Samstag, 15 Uhr, beim FSV Schleiz, dem Überraschungsteam in der Fußball-Thüringenliga. Die 0:4-Niederlage in Langensalza gibt der Motivation der Mannschaft von Roger Fritzsch keinen Abbruch. „Machen wir jetzt den Fehler und suchen uns gewisse Alibis für die Niederlage, werden wir Probleme bekommen. Wir benötigen einen klaren Kopf, um Weimar Paroli bieten zu können“, so der Schleizer Trainer.

Dino gegen Neuling

Die Belastung mit drei Pflichtspielen innerhalb von acht Tagen sei kein Thema. Gleiches galt auch für die Weimarer, deren Coach sich über die ungünstige Spielansetzung echauffiert.

Gleiches Recht für alle sei am vergangenen Wochenende nicht gegeben gewesen. Beide Teams hatten nun ein paar Tage Zeit zum Regenerieren – für das Duell des „Liga-Dinos“ Weimar beim Schleizer Aufstiegsexpress.