Weimar will am Gegner vorbeiziehen

Jetzt wird’s ernst: Die Verbandsliga-Fußballer des SC 03 Weimar reisen zum Auftakt zur Frühjahrsrunde zur SpVgg. Geratal. Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste eint dabei das ausgegebene Ziel: nämlich das Spiel zu gewinnen.

Michael Junker, der Trainer des SC 03, hält sich vorab eher schmallippig an die Fakten. Geratal, so sagt er, stünde in der Tabelle vor seinem Team. Und das gelte es zu ändern. Allerdings werden ihm bei diesem Unterfangen gleich zwei Spieler nicht helfen können. Da ist Florian Rammelt, mit 14 gespielten Partien durchaus als Stammkraft zu benennen, schaut gesperrt nur zu. Und eben jener Hannes Boden, der sich auf dem Hallenparkett ins Unglück zum Kreuzbandriss stürzte.

Gegner Geratal hat dahingehend ganz andere Probleme. Acht Spieler verließen die Spielvereinigung im Winter, dem gegenüber stehen drei Neuzugänge der Kategorie „Perspektivspieler“. Doch damit ist das Ende der Fluktuation nicht erreicht. Frühere Akteure wurden reaktiviert, weil es nämlich derzeit auch noch drei Verletzte zu beklagen gibt. Auf eine eingespielte Truppe dürfte die Junker-Elf also nicht treffen.

Dafür ist Luca Albrecht wieder an Bord. Der weilte berufsbedingt ein halbes Jahr in Bayern, Junker schwärmte stets von der Körperlichkeit, die der Angreifer mitbringe und die bis dato fehlte. Man sollte also meinen, dass der SC 03 als hauchzarter Favorit die Reise nach Geratal antritt?

Nun, auch hier dürfte Michael Junker in Widerspruch gehen. Der Trainer der Goethestädter ist nämlich unzufrieden mit den Darbietungen seiner Schützlinge in den Vorbereitungsspielen. Die wurden zwar allesamt gewonnen – an Selbstvertrauen dürfte es also nicht mangeln –, doch Junker kritisierte stets, dass seine Spieler nicht immer bis an die Schmerzgrenze gegangen sind, in den Testspielen nicht das gezeigt hätten, was sie sich im Training erarbeiteten. Was die Brust zudem noch breiter machen dürfte, ist der Gewinn des Landesmeistertitels im Futsal in Apolda vor vier Wochen.

Junker will also lieber den Ball flach halten, statt vollmundig Siege zu versprechen. Seine Elf hat das Zeug dazu, im oberen Drittel ein Wörtchen mitzureden, das weiß er. In einigen entscheidenden Momenten der Hinrunde aber versagten die Weimarer Fußballbeine dann ihren Dienst. Deshalb stapelt der Trainer auch jetzt tief, will lieber rasch die Punkte sammeln, die für den Klassenerhalt nötig sind. Um dann am Ende vielleicht doch alle positiv zu überraschen ...

SpVgg. Geratal – SC 03 Weimar, Samstag, 14 Uhr.