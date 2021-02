Holt er sich den siebten Ring? Superstar Tom Brady von den Tampa Bay Buccaneers steht in seinem zehnten Super Bowl. Er ist der Ausnahmespieler der NFL.

Weimarer Football-Fan Haubold: "Brady verkörpert alles, was den Sport ausmacht"

In der Nacht von Sonntag auf Montag steht der Super Bowl an. Es ist das Großereignis schlechthin - und einer, der es kaum erwarten kann, ist Markus Haubold. Der Trainer der Kreisoberliga-Fußballer vom Schöndorfer SV ist seit je her Fan der Tampa Bay Buccaneers. Und die greifen nach fast 20 Jahren erstmals wieder nach dem Titel.