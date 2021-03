Weimarer Professor stets mit dem Sport verbunden

In Weimar war er weniger als „Sportler“ sondern vor allem als Absolvent der Franz Liszt Hochschule bekannt.

Prof. Dr. Norbert Urbainsky der einen Zweitwohnsitz in Weimar hatte, ist kürzlich im Alter von 86 Jahren verstorben. Er gehörte zu den Studenten, die in den frühen 1950er Jahren die seltene Fachkombination Musik/Körpererziehung in Weimar und Jena studiert haben. In Weimar wurde er nach der Wende bekannt für sein Engagement in der „Liszt Gesellschaft“.

1934 in Friedenshütte in Schlesien geboren, landete Norbert Urbainsky nach abenteuerlicher Flucht mit seinen Eltern in Meiningen, wo er 1953 sein Abitur ablegte. Seine Interessen galten besonders der Musik und dem Sport, weswegen er sich zuerst an der Weimarer Hochschule für Musik einschrieb, um später zusätzlich an der Universität Jena Sport zu studieren. Nach seinem erfolgreichen Examen bekam Norbert Urbainsky 1959 eine Stelle als Lehrer in Bad Berka, ging aber schon 1960 nach Bochum, wo er im gleichen Jahr heiratete.

In Bochum wurde er Lehrer am Gymnasium und begann sich ständig weiter zu qualifizieren, indem er an der dortigen Universität und der Sporthochschule Köln die Fächer Pädagogik, Psychologie, Didaktik und Trainingslehre belegte. Sein besonders Engagement im Schulsport galt damals dem Schwimmen, sowie der Übungsleiterausbildung, wozu er 1987 an der Universität Duisburg-Essen promovierte.

Nach seiner Promotion holte man Urbainsky als Lehrwart des „Westfälischen Turnerbundes“ und später Bundeslehrwart in die Gremien des „Deutschen Turnerbundes“. Der Kultusminister von Nordrhein-Westfalen berief ihn in den Breitensportausschuss des Landessportbundes. Er gehörte zu den Mitorganisatoren der Internationalen Lehrgänge für Sportunterricht und Sportmethodik der Universität Graz, die in der Regel alle zwei Jahre stattfanden.

Auf seinem Spezialgebiet Prävention konnte er mit Lehraufträgen an der Universität Jena (Institut für Sportwissenschaft), an der Universität Graz, an der Sporthochschule Vierumäki (Finnland), an der Sporthochschule Warschau und an der Semmelweis-Universität Budapest aktiv die Ausbildung unterstützen. Mit vielen Vorträgen und praktischen Übungen an deutschen Kureinrichtungen und auf internationalen sportwissenschaftlichen Konferenzen in Estland, in Italien und auf Formosa, ergänzte Prof. Dr. Norbert Urbainsky seine Lehrtätigkeit. An der Universität für Körperkultur in Budapest lehrte er ab 1991, und im September 1996 wurde er zum a. o. Professor der Semmelweiß-Universität in Budapest berufen.

Für sein langjähriges gesellschaftliches Engagement bekam Prof. Dr. Norbert Urbainsky im Frühjahr 2019 das Bundesverdienstkreuz verliehen.