Madeleine Schröter (links), hier bei der deutschen Meisterschaft 2020 in Hamburg gegen die Arnstädterin Charlotte Grimm, vom Verein Musashi Weimar fährt zum Ländervergleich mit Österreich nach Salzburg.

Weimar. Karate: Madeleine Schröter aus Weimar greift beim Ländervergleich in Österreich wieder an.

Es ist Vorfreude, ein gewisses Kribbeln – ja! Madeleine Schröter aus Weimar lässt es ganz und gar nicht kalt, dass es an diesem Wochenende endlich mal wieder „ernst“ wird, wie sie sagt. „Der letzte Wettkampf ist neun Monate her“, fügt sie an. Nach Salzburg geht es. Dort steht ein Ländervergleich mit Österreich im Karate an.