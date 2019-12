Weimars Handballer holen dritten Auswärtssieg

Dank eines weiteren Auswärtssieges kletterten die Landesliga-Handballer des HSV Weimar auf Rang acht in der Tabelle. Ein 31:26-Erfolg stand am Ende auf der Anzeigetafel in der gut gefüllten Sömmerdaer Sporthalle. Die Apoldaer Reserve musste derweil Weimar vorbeiziehen lassen und ist Neunter weil man in eigener Halle gegen die HSG Hörselgau/Waltershausen nicht über ein 31:31 hinaus kam.

Ohne Coach Patrick Engemann, der krankheitsbedingt fehlte und durch Knut Muhsold vertreten wurde, misslang der Weimarer Start beim Tabellenletzten. 5:2 stand es nach sieben Minuten für die hochmotivierten Hausherren, doch der HSV ließ gleich drei Treffer zum Ausgleich folgen. Der Kampf um den Klassenerhalt war von Anfang an auf dem Feld zu sehen, und auch die Zuschauer waren heißblütig dabei, mussten in der ein oder anderen Szene von den Ordnern beruhigt werden. Nach einer Viertelstunde waren die Weimarer erstmals in Überzahl und nutzten dies zur ersten eigenen Führung. Von allen Positionen war man gefährlich, stand in der Abwehr immer sicherer und kassierte in den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit nur noch drei Gegentore. Johan Adler machte mit dem 18:13 für den HSV den Halbzeitstand perfekt.

Den Gästen war in der Pause bewusst, dass Sömmerda gerade nach dem Seitenwechsel noch mal alles reinwerfen würde. So kam es auch, doch die HSV-Abwehr samt Torhüter stand bis zur 47. Minute sattelfest, vorn konnte sich der junge Elmar Begand, noch A-Junior, mehrfach aus dem Rückraum in Szene setzen, eher er in einer Aktion gefährlich in der Luft gestoßen wurde und auf den Arm krachte. Er wurde durch den gleichaltrigen Georg Hobein ersetzt, der ebenfalls noch Akzente setzte und sich auch von einem Schlag ins Gesicht nicht aus der Ruhe bringen ließ. Zu diesem Zeitpunkt waren die Weimarer bereits auf sieben Tore enteilt, führten kurze Zeit später sogar mit 26:18 – die Vorentscheidung. Die Gastgeber hatten mittlerweile ein wenig die Nerven verloren, beschäftigten sich häufig mit den Schiedsrichtern und konnten nur noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben. Die HSV-Männer jubelten am Ende über den bereits dritten Auswärtssieg der Saison und haben nun bis zum 11. Januar Zeit, um sich zu regenerieren. Dann muss man beim Nordhäuser SV antreten, ein weiteres Duell um den Klassenerhalt.

Auf ihre eigentliche Stärke, die Defensive, konnten sich einen Tag später die Apoldaer Männer nicht verlassen. Im Heimspiel gegen Hörselgau kam man mit dem gegnerischen Angriff nie so wirklich zurecht. Einzig in den ersten Minuten gelang eine 5:3-Führung, die aber nicht lange halten sollte. Fortan kamen die Gäste wieder heran und setzten sich vor der Halbzeit sogar ein wenig ab. 13:15 stand es aus HSV-Sicht zur Pause, weil Hörselgau noch einen Siebenmeter nach der Pausensirene vergab.

„Auch in der zweiten Halbzeit sind wir eigentlich die ganze Zeit einem Rückstand hinterher gelaufen, haben vorn zu viele Chancen vergeben. Die Moral hat aber gestimmt“, sagte Lucas Goldmann und meinte damit die Aufholjagd ab der 40. Minute. Der Ausgleich gelang aber nicht und dreieinhalb Minute vor dem Ende schien beim 27:30 aus Apoldaer Sicht alles verloren. Doch Philipp Schmidt, Tim Haufe und nach einer Gästeauszeit Nicky Resimius erzielten das 30:30 innerhalb kürzester Zeit. Als dann sogar die Führung gelang, schnupperte man sogar am Sieg. „Dann haben sie noch einen Abschluss, ich bin im Block dran, doch irgendwie geht er unten rein. Nach dem Spielverlauf können wir sicher gut mit dem Punkt leben, aber wenn du den Sieg vor Augen hast, ist es schon bitter“, so Goldmann. Philipp Schmidt war mit zehn Toren bester Apoldaer Werfer.