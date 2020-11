Weltmeister Grotheer rast hauchdünn am nationalen Titel vorbei

Winterberg. Ein dramatisches Duell um den deutschen Meistertitel verlor Weltmeister Christopher Grotheer in Winterberg am Ende denkbar knapp. Nur 0,01 Sekunden schneller als der Oberhofer war nach zwei Läufen Lokalmatador Alexander Gassner. Der 28 Jahre alte Thüringer schüttelte im Ziel den Kopf über das knappe Ergebnis. Schließlich hätte er am Samstag seinen ersten nationalen Titel gewinnen können. Nach dem ersten Durchgang hatte der gebürtige Wernigeröder mit 0,02 Sekunden Vorsprung noch knapp vor Gassner geführt.

Grotheer, der als Weltmeister bereits für die ersten drei Weltcuprennen qualifiziert ist, zeigte in Winterberg aber seine gute Form. Vor allem am Start hat sich der Oberhofer deutlich verbessert und darf optimistisch in die Saison gehen, die am 20. November im lettischen Sigulda beginnt. Auf Platz drei kam Felix Keisinger (Berchtesgaden), der damit wie Grotheer und Gassner für den Weltcup qualifiziert ist. In den sauren Apfel musste der WM-Zweite Axel Jungk (Oberbärenburg) beißen. Er muss seine Chance im zweitklassigen ICC-Cup suchen.

Diesen harten Weg muss auch Sophie Griebel gehen. Die 30 Jahre alte Oberhoferin verpatzte ihre Läufe völlig und kam beim Titelgewinn von Weltmeisterin Tina Hermann (Berchtesgaden) nur auf Rang sechs. Griebel hätte aber im vierten Rennen der nationalen Weltcup-Selektion gegen Jacqueline Lölling (Hochsauerland) gewinnen müssen, um noch das dritte freie Ticket zu lösen. Lölling wurde DM-Zweite vor Hannah Neise (Winterberg). Der Youngster hatte zuvor zwei Rennen in Altenberg gewonnen. In Sigulda siegte Griebel. Damit stehen die Hermann, Lölling und Neise im Weltcup-Aufgebot, das Bundestrainer Christian Baude an diesem Wochenende auch offiziell bekannt geben wird.