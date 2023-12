Wende erhofft nach Pokalerfolg in Wuppertal

Gera RSC Gera überwintert nach fünf Auswärtsniederlagen als Schlusslicht der 2. Liga. Gegen Herringen muss man nach Tinz

Leicht haben sie es nicht, die neu formierten Rollhockey-Cracks des RSC Gera in der 2. Bundesliga. Nach der Hinrunde ist dasTeam von Trainer Mirco Peter abgeschlagenes Schlusslicht in der Tabelle. Alle fünf Saisonspiele bisher gingen verloren, wobei die Begegnungen durchweg auswärts ausgetragen wurden. Das Torverhältnis von 21:34 zeugt zugleich davon, dass die Geraer mit der Konkurrenz durchaus mithalten können, aber eben noch etwas Erfahrung fehlt.

Geraer Torhüter ist erst 14 Jahre

Mit dem 14-jährigen Schlussmann Sammy Edelmann hat sich ein junger Keeper bereiterklärt, sich zwischen die Pfosten zu stellen. „Ich kann vor ihm nur den Hut ziehen. Freilich gibt es auch immer mal einen Rückschlag. Aber Sammy ist sehr willig und wir helfen ihm natürlich auch als Team“, sagt RSC-Routinier Enrico Rhein.

Nach den Niederlagen beim ERSC Schwerte (4:6), der RSG Berlin (2:6), der SG Sächsische Löwen (4:6), der SGR Darmstadt (5:9) und Spitzenreiter SC Bison Calenberg (6:7) gab es für die Geraer im DRIV-Pokal ein unerwartetes Erfolgserlebnis. Bei der SG Moskitos Wuppertal landete der RSC einen überraschenden 7:6-Auswärtssieg. Mit 4:6 schon fast aussichtslos zurückliegend, starteten die nur mit zwei Wechslern angereisten Geraer zur Aufholjagd. Der pfeilschnelle Filip Zika per Doppelpack und Enrico Rhein wandelten binnen drei Minuten den Rückstand in eine 7:6-Führung um, die die Gäste anschließend über die Zeit brachten.

Im DRIV-Pokal in der Runde der besten acht

Damit zog der RSC Gera in die Runde der letzten Acht ein. Allerdings ist die Freude nicht ungetrübt. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Termins steht die Panndorfhalle leider nicht zur Verfügung, so dass man im Viertelfinale den den Deutschen Meister und Pokalsieger SK Germania Herringen in der Sporthalle Tinz mit der flachen Bande empfangen muss. Gespielt wird am 27. Januar um 16 Uhr, wobei der Gastgeber nicht weiß, wie er die erwarteten zahlreichen Zuschauer unterbringen soll.

Zweitliga-Rückrunde komplett zu Hause

In der Rückrunde spielen die Geraer dann nur noch zu Hause. Der Kader bleibt klein, auch weil mit dem ein auswärtiges Studium planenden Lewin Rüdiger möglicherweise ein weiteres Eigengewächs den Verein verlassen wird. „Wir freuen uns auf die zweite Halbserie und die Heimspiele mit unserer tollen neuen Bande. In Deutschland gibt es derzeit nichts besseres“, sagt Enrico Rhein.

Die Geraer empfangen am 2. März den ERSC Schwerte, bevor es dann noch gegen die Sächsischen Löwen (16. März), Berlin (6. April), Calenberg (20. April) und Darmstadt (21. April) geht. Die Partie gegen Calenberg soll auf der Außenbahn hinter der Panndorfhalle stattfinden.