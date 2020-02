Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn der Schein bei den Weimarer Kickern trügt

Nein, Michael Junker will nichts bunt ausmalen, was eigentlich ein tristes Grau verdient. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC 03 Weimar ist nämlich unzufrieden mit dem, was seine Schützlinge da in der Vorbereitung so darboten. Im Training, okay, sagt Junker, „da ziehen alle mit, da arbeiten sie fokussiert“. Die bloßen Resultate der Testspiele sind ebenso positiv. „Doch die Leistungen in den Spielen sind es nicht“, sagt der Übungsleiter.

Was er moniert: die Einstellung. Laissez-faire, halbe Arschbacke – nö, damit könne er sich nicht identifizieren. Er predige dies auch stets, hoffe auf diesen Steter-Tropfen-höhlt-den-Stein-Effekt. Und dann muss er immer wieder mit anschauen, wie der eine oder andere in seinem Aufgebot die gestellten Aufgaben eben nicht mit dem nötigen Ernst bewältigt. Die Partie zuletzt gegen den FC Thüringen Jena, mithin ein Spitzenteam der Kreisoberliga der Saalestadt, dient ihm als mahnendes Beispiel. „Hätten die in der zweiten Halbzeit nicht ihre Ergänzungsspieler aufs Feld geschickt, hätten wir auch dort nicht gewonnen“, sagt Junker. Er wird deutlich: „Spielen wir so gegen Geratal, werden wir da nichts holen.“ Zunächst wird aber am heutigen Samstag erst einmal gegen Neustadt an der Orla gekickt. Die sind Spitzenreiter der Landesklasse und damit noch einmal ein anderes Kaliber als der FC Thüringen. Die Blau-Weißen könnten in der nächsten Spielzeit zum erlesenen Kreis der Punktspielgegner der Weimarer gelten – insofern sind sie schon jetzt ein echter Gradmesser für die Lindenberg-Elf. Die allerdings fährt mit allem anderen als der vollen Kapelle zur Generalprobe. „Einige sind verletzt, andere krank“, sagt Junker. Das fast herbstliche Wetter in diesem Februar tue sein übriges, um kratzende Hälse und triefende Nasen hervorzurufen. Zum Mäusemelken sei das; zumal er, Junker, auch Spieler habe, die an diesem Wochenende spielen werden, nächsten Samstag dann aber gesperrt auf der Tribüne säßen. Insofern verbiete sich von Haus aus, von einer Generalprobe zu sprechen, wenn das Ensemble nicht das der anstehenden Premiere sei. Gern hätte er heute auch die eigene zweite Mannschaft unterstützt, die zum Punktspiel nach Bad Berka reist. „Ich habe jedoch selber nur 13 Spieler, die fit und nicht beruflich verhindert sind“, sagt Junker. Vielleicht, so sagt er, haben die ganzen Widrigkeiten am Ende einen positiven Nebeneffekt. „Weil die, die mitfahren, wissen, dass sie richtig Gas geben müssen“, sagt Junker. Er fordert nicht ein Resultat um des Resultates willen – nein, die Leistung, das Auftreten, das müsse endlich mit dem eigenen Anspruch einhergehen, ein Team aus dem oberen Drittel der Verbandsliga zu sein. „Insofern trügt der Schein der Siege der Vorbereitung und vielleicht blendet es den einen oder anderen auch“, sagt Junker. Denn die Rückrunde werde kein Selbstläufer, sondern ein hartes Stück Arbeit. Und Maloche bedarf Einstellung. Das reiche nicht aus, es nur im Training zu zeigen, es in den Testspielen auszulassen – und dann zu hoffen, dass man im Pflichtspiel mal eben einfach so den Schalter umlegt. Das böse Erwachen, sagt Michael Junker, komme dann garantiert. Also warne und mahne er lieber vorher, rede Klartext, statt mit Buntstiften etwas grün und gelb zu malen, was nicht mehr als ein tristes Grau verdient. Heute, 14 Uhr: Blau-Weiß Neustadt/Orla - SC 03 Weimar