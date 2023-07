Wenn die Handballerinnen des Thüringer HC baden gehen

Nordhausen. Saisonvorbereitung darf auch Spaß machen. Deswegen verlegten die Handballerinnen des THC eine Trainingseinheit ans Wasser.

„Ich bin fertig“, sagte Ida Gullberg mit schwedischer Note in der Stimme vor sich hin und pustete erstmal durch. Das entspannende Abtauchen im Sundhäuser See tat gut. Nicht nur wegen der gut 30 Grad im Schatten. Der ungewohnte Balance-Akt auf den Stand-Up-Paddel-Boards hat geschlaucht, unfreiwillig baden gehen inklusive.

Vilma Matthijs Holmberg prüfte auf den ersten Meter gleich mal die Wassertemperatur, eine ganze Reihe der THC-Handballerinnen folgte ihr in der nächsten Stunde ins Wasser – mal unfreiwillig, mal beabsichtigt oder gar erst provoziert. Trocken blieb auf dem glasklaren bis 30 Meter tiefen Kiessee im Süden von Nordhausen ohnehin niemand. Dafür hat Susanne Lier mit ihrem Programm gesorgt. Im Wippen die Balance halten, im Liegen kraulen und vor allem paddeln – die Einführung durch die Weltmeisterin im Stehpaddeln wurde auf den wackligen Boards zur Trainingsstunde mit allerhand Übungen.

„Sie haben das super gemacht. Ich bin überrascht“, sagte die 42-jährige Profi-Paddlerin. Auf dem Brett zu stehen und vor allem darauf stehenzubleiben, das sei am Stand-Up-Paddeln für Neulinge das Schwierigste. „Es ist ja kein fester Untergrund“, erklärte die gebürtige Nordhäuserin. Sie betreibt seit 20 Jahren den Trendsport.

Dafür, dass die Handballerinnen gewöhnlich anderes Terrain bevorzugen, konnten sich einige schnell mit Board und Paddel anfreunden. Kerstin Kündig ging ebenso voran wie Sonja Frey.

Trainer Herbert Müller schaute zu und hatte zwischen den täglichen Athletik-Einheiten ebenso seinen Spaß am Team-Ausflug an den Sundhäuser See. Nach dem Motto „Alle in einem Boot“ soll der daran hindern, baden zu gehen, wenn Anfang September mit dem Heimspiel gegen Leverkusen (9. September) die neue Bundesliga-Serie beginnt.

Den Teamgeist weiter zu stärken sieht der Coach als wichtigen Teil der am vergangenen Montag begonnenen Vorbereitung. Die ersten Tage sähen sich derweil gut an, fand er. „Eine super Woche, die Stimmung ist gut. Alle haben ihre Hausaufgeben erledigt und geben Gas“, sagte er und sah sich am Morgen vor dem Teambuilding darin bestätigt. Ehe es zur aktiven SUP-Trainingsstunde nach Nordhausen ging, standen in Erfurt erstmal 36 Hundert-Meter-Läufe auf dem Plan. Und gewiss werden noch allerhand kräftezehrende Einheiten hinzukommen, bis Anfang August mit dem Doppel-Test gegen Banik Most die ersten Vorbereitungsspiele beginnen. „Wir sind erst am Anfang“, sagte Müller.