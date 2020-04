Wenn Rambo mit Goethe ein Snickers isst

Manche tragen ihn wie eine zweite Haut. Jeden Tag, denn sie sind ihn nicht mehr losgeworden, seit sie ihn bekommen haben. Andere tragen ihn wie einen alten Hut. Wenn sich mal die Gelegenheit ergibt, wird er eben rausgeholt. Spitznamen begleiten manche Menschen ein Leben lang, mit positiven, lustigen oder rührseligen Erinnerungen, die sie damit verbinden. Wir haben einige außergewöhnliche Spitznamen von Erfurter und Sömmerdaer Sportlern zusammengetragen.

Jörg Schlachta alias „Goethe“, Hockeyspieler beim Erfurter HC: Früh aufstehen gehört nicht zu den Stärken Schlachtas, dem einstigen dreifachen DDR-Meister mit der Jugend der BSG Motor Optima Erfurt. Später bei den Herren angekommen, kam ihn das teuer zu stehen. „Wenn zum abgemachten Treffpunkt vor Auswärtsspielen einer fehlte, war das Jörg“, erinnert sich sein einstiger Mitspieler und jetziger EHC-Herrentrainer Uwe Balles. So mussten sie ihn des Öfteren vor seiner Haustür einsammeln. Da arge Verspätungen im teaminternen Strafenkatalog mit 20 Mark geahndet wurden und auf dem 20-Mark-Schein der DDR Johann Wolfgang von Goethe abgebildet war, bekam Schlachta den Spitznamen „Goethe“ verpasst. Abgebracht vom Hockeyspielen hat es ihn nicht: Noch heute ist er für das Seniorenteam des EHC aktiv.

Tino Hagemann alias „Buffetfräse“, Läufer vom USV Erfurt: Läufer brauchen Energie. Erst recht, wenn sie wie Hagemann Marathons oder noch längere Distanzen bewältigen wollen. Kein Wunder, dass der Apoldaer an so manchem Buffet kräftig zulangt, manchmal laut USV-Präsident Jens Panse, der ihn einst für die langen Distanzen begeisterte, acht Klöße oder zehn Eier verdrückt. Das brachte ihm den Spitznamen „Buffetfräse“ ein. Da Hagemann an der Uni Jena als promovierter Chemiker arbeitet, wird er von seinen Laufkameraden auch manchmal scherzhaft „Dr. Hagemann – der Arzt, dem die Frauen vertrauen“ genannt.

Rainer Behnke alias „Rambo Ramon“, ehemaliger Fußballtorwart: Behnke, der sich als passionierter Eishockeyspieler zuletzt bei den Black Dragons um Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gekümmert hat, war einst ein sehr guter Fußballtorwart. Ausgebildet beim FC Rot-Weiß, spielte er unter anderem bei Wacker Gotha zusammen mit dem vormaligen Zweitligastürmer Daniel Bärwolf in der Oberliga. Bärwolf war ein Fan der Sendung TV Total, wo Stefan Raab mal einen siebenjährigen Jungen wegen dessen seltsamem Namen Rambo Ramon Rainer auf die Schippe nahm. Behnkes Spitzname war geboren.

Max Schuhte alias „Snickers“, Fußballspieler beim FSV Sömmerda: Sporttaschen kommen in der Regel recht eintönig daher. Meistens schwarz gehalten und aus Stoff, haben sie keinen Wiedererkennungswert. Nicht so die von Sömmerdas Youngster Max Schuhte, eine braune Ledertasche, mit der er bei der WM 1954 gut reingepasst hätte. Wäre da nicht der knallige Aufdruck des Schokoriegel-Herstellers „Snickers“, der dem Besitzer seinen Spitznamen gab.

Bastian Urbach alias „Gunnar“, Fußballer beim TSV Motor Gispersleben: Als Urbach seine spätere Ehefrau im gemeinsamen Freundeskreis kennenlernte, trug er den Spitznamen „Gunnar“. Dieser hatte sich so sehr etabliert, dass sie tatsächlich zunächst zwei Jahre lang dachte, er heiße tatsächlich so. Schuld daran war Urbachs einstige Lehrerin, die in der fünften Klasse Namen und Berufe der Eltern ihrer Schüler wissen wollte. Urbachs Vater heißt Gunter, was für die anderen Jungs der Brüller war und leicht abgewandelt der Spitzname wurde, der ihn bis heute begleitet.

Michael Gleichmann alias „Schmeichel“, Handballtorwart beim HSV Sömmerda: Seit Jahren ist Gleichmann der große Rückhalt im Tor der Handballer des HSV Sömmerda. Als er vom Nachwuchs ins Männerteam kam, war gerade die Hoch-Zeit der dänischen Fußballtorhüterlegende Peter Schmeichel. „Michael hat von Beginn an sehr viel Ruhe ausgestrahlt und uns immer wieder in wichtigen Situationen gerettet. Damit hat er uns an Schmeichel erinnert und sich diesen Spitznamen verdient“, sagt sein jetziger Trainer Johannes Pölzing.

Hannes Ulitschka alias „Ofen-Ulle“, ehemaliger Eishockeyspieler bei den Black Dragons Erfurt: Einige „junge Wilde“ der Black Dragons wohnten einst zusammen in einer WG. Unter ihnen Abwehrspieler Hannes Ulitschka. Er war dafür zuständig, dass der kleine Kachelofen im Wohnzimmer der Junggesellenbude im Winter immer ordentlich in Betrieb war. Ein echter „Ofen-Ulle“ eben.

Nick Walter alias „Künstler“, Fußballspieler beim FC An der Fahner Höhe: Nicht nur für seine hervorragenden Ecken und Freistöße ist Walter bekannt, auch neben dem Platz zeigt er seine künstlerischen Qualitäten, ob beim musikalischen Entertainment der Mannschaft oder der Gestaltung von Flyern und der Website. Da lag der Spitzname „Künstler“ auf der Hand.

Karlis Podnieks alias „KP“ (Kristaps Porzingis), Rollstuhlbasketballer bei den RSB Thuringia Bulls: Zwar ist Lettlands aktuell bester Basketballer, NBA-Star Kristaps Porzingis, jünger als Podnieks, dennoch zählt er zu den Idolen des lettischen Rollstuhlbasketballers der Thuringia Bulls. Beide wurden im selben Jahr als Sportler des Jahres in ihrem Heimatland geehrt und haben dieselben Initialen. Also ist Podnieks auch jedes Mal ein bisschen stolz, wenn ihn in Elxleben fernab der Heimat jemand „KP“ ruft.

Stefan Bürge alias „Hulk“, Triathlet beim LTV Erfurt: Triathleten zählen zu den fittesten Sportlern überhaupt, das bringt die Vielseitigkeit ihres Sports so mit sich. Bürge ist beim LTV der mit den imposantesten Waden und Bizeps. Fast so muskelbepackt wie die Comic-Filmfigur mit der grünen Haut, weshalb Bürge „Hulk“ genannt wird.