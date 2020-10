Wenn Westreisen an den Nerven zehren

Als kürzlich der Mitteldeutsche Rundfunk in einem ausführlichen Beitrag in der Serie Zeitreise über den GutsMuths ausführte, begann der „Siegeszug“ des Rennsteiglaufs 1975, also vor 45 Jahren. Nach der ersten Keimzelle 1971 bei der BSG Lok Weimar, waren 1975 die meisten Weimarer Teilnehmer bei der HSG Wissenschaft der Hochschule für Architektur und Bauwesen organisiert.

Wilfried Zapfe meldete für die Hochschule 17 Männer und drei Frauen. Darunter waren später so bekannte Wissenschaftler wie Prof. Dr. Wulf Bennert. Wilfried Zapfe war 1975 auf der Hälfte der 82 km langen Strecke noch an der Spitze. Nach einem „Verläufer“ bei Oberhof schaffte er Platz 17 und in der Studentenwertung Platz vier. In Oelze 1946 geboren, ging Wilfried Zapfe anfangs in Keilhau zur Schule. Da er auf Grund einer Erkrankung mit drei Jahren stark hörgeschädigt war, musste er aber bald nach Gotha in eine Internatsschule. Wilfried machte dann sein Abitur in Berlin, an der einzigen Oberschule der DDR für Hörgeschädigte, wo er seit der neunten Klasse lernte. Ein Sportplatz lag direkt gegenüber der Schule, so dass man ihn dort hin und wieder beim Lauftraining sah.

Als er bei den Berliner Crosslauf-Meisterschaften den Jugendmeistertitel holte, wurde er von mehreren Trainern angesprochen, ob er nicht aktiv Leichtathletik trainieren wolle. Er ging zum TSC Berlin und wurde Berliner Meister über 3000 Meter Hindernis. Funktionäre des Deutschen Verbandes für Versehrtensportler gewannen ihn für deren Verband. In der Folge startete er regelmäßig bei Wettkämpfen gegen andere „Schwerhörigenschulen“ im Ausland. Angebote von Berliner Sportclubs, eine Kaderstelle als Leistungssportler anzunehmen, schlug er aus, er wollte Chemie studieren, die Aufnahmeprüfung ging aber schief, worauf er eine Ausbildung als Betonbauer machte.

Studentenmeister der DDR im Jahr 1973

Ein Jahr später schaffte er es, einen Studienplatz für Architektur in Weimar zu bekommen. Hier fand er auch einen Lauffreund, Ingo Heisch und einen Trainer, Wilfried Simmat. 1973 wurde Zapfe DDR-Studentenmeister über 3000-Meter Hindernis in 9:02,7 min, was Weltrekord bei den Hörgeschädigtensportlern bedeutete. Für die Sportfunktionäre war damit eine Goldmedaille bei den Weltspielen der Hörgeschädigten in Malmö Pflicht. Für Zapfe war dies die Chance auf eine „West-Reise“, was nach eigenen Aussagen: „ganz schön an meinen Nerven zehrte.“

1977 startete er bei den Weltspielen in Bukarest und 1981 in Köln. Wilfried Zapfe holte sich bei allen Wettkämpfen den WM-Titel über 3000 m. In der Bestenliste der deutschen Gehörlosensportler ist er heute noch über die Strecken von 1500 bis 5000 Meter zu finden. Bei einem Rennsteiglauf war er erst 2015 wieder dabei, als er den gesamtdeutschen Rennsteiglauf mit einer Wandergruppe absolvierte.