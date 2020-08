Heiligenstadt. Das Teilnehmerlimit beim Heiligenstädter Kurstadtlauf liegt in diesem Jahr bei 150.

Wer beim Kurstadtlauf dabei sein will, muss schnell sein

Die Entscheidung fiel vor circa einem Monat und sorgte nicht nur bei den Ausdauersportlern aus dem Eichsfeld, sondern auch aus der Umgebung für Freude. Der 21. Heiligenstädter VR-Bank-Mitte-Kurstadtlauf kann und wird stattfinden, wenn auch Corona-bedingt in abgespeckter Form. Und so werden am Samstag, 5. September, auf dem Gelände des Vital-Parks ab 10 Uhr nur die Zehn-Kilometer-Läuferinnen und -Läufer auf die Strecke gehen.