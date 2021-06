Wer überträgt die EM-Spiele heute live im TV und Stream?

Essen. Für Deutschland geht es heute um alles, Spanien droht das frühe Aus! Wir erklären, welche Spiele heute live im Free-TV gezeigt werden.

Die Fußball-Europameisterschaft geht in die heiße Phase! In diesen Tagen entscheidet sich bereits, welche Teams bei der EM 2021 ins Achtelfinale einziehen. Auch das DFB-Team hat nach dem 4:2-Sieg gegen Portugal gute Chancen auf die nächste Runde (Einfach erklärt: So erreicht Deutschland das Achtelfinale). Für viele Fans heißt das: Jetzt wird es besonders spannend. Das Gruppen-Finale aus DFB-Sicht steigt am Mittwoch. Dann spielt Deutschland gegen Ungarn.

Da es beim Turnier Schlag auf Schlag geht, arbeiten auch die TV-Sender auf Hochtouren. Beinahe täglich werden Spiele der EM live im TV und Live-Stream gezeigt – auch heute. Aber anders als bei vergangenen Turnieren zeigen nicht nur die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF die Spiele. Auch der . Einige Partien werden dort sogar exklusiv übertragen. (Alle Infos zur Übertragung der EM 2021 finden Sie hier).

Um auf diesem komplizierten TV-Markt nicht den Überblick zu verlieren, liefern wir Ihnen in diesem Artikel einen Überblick über die heutigen Spiele der Fußball-EM 2021. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

EM heute live: Welche Spiele sind heute?

Vier Spiele stehen heute auf dem Programm - heißt: Es fallen vier Entscheidungen. Sowohl in Gruppe E als auch in Gruppe F ist noch offen, welche Teams ins Achtelfinale einziehen. Nicht ausgeschlossen, dass Favoriten wie Deutschland, Portugal oder auch Spanien ausscheiden. In Gruppe E spielen um 18.00 Uhr parallel Slowakai gegen Spanien (in Sevilla) und Schweden gegen Polen (in St. Petersburg). Nur nur zwei Punkten aus den ersten beiden Spielen steht auch Spanien heute mächtig unter Druck!

Nicht viel weniger spannend ist die Konstellation in der Deutschland-Gruppe F. Hier tritt das DFB-Team heute um 21.00 Uhr auf Ungarn (in München). Das Parallelspiel bestreiten Portugal und Frankreich (in Budapest). Auch hier ist können sich noch alle vier Mannschaften für das Achtelfinale qualifizieren (Übersicht: Auf diese Gegner könnte Deutschland im Achtelfinale treffen)

Datum Begegnung 23.06.21 Slowakei - Spanien (18.00 Uhr) 23.06.21 Schweden - Polen (18.00 Uhr) 23.06.21 Deutschland - Ungarn (21.00 Uhr) 23.06.21 Frankreich - Portugal (21.00 Uhr)

EM heute live: Wer überträgt die Spiele heute im Free-TV und Live-Stream?

Zwei der vier Spiele werden heute live im ZDF übertragen - sie sind also im Free-TV zu sehen - zwei Partien gibt es nur im Live-Stream bei MagentaTV.

Ab 17.05 Uhr startet das ZDF mit der Übertragung zu Slowakei - Spanien . Als Experte ist Gladbach-Profi Christoph Kramer auf Sendung. Moderator ist Jochen Breyer, Reporter Béla Réthy. Parallel wird das Spiel auch bei MagentaTV im Live-Stream übertragen.

mit der Übertragung zu . Als Experte ist Gladbach-Profi Christoph Kramer auf Sendung. Moderator ist Jochen Breyer, Reporter Béla Réthy. Parallel wird das Spiel im Live-Stream übertragen. Heißt: Schweden gegen Polen ist nicht live im Free-TV zu sehen . Die einzige Option, dieses Spiel zu schauen, ist der Live-Stream von MagentaTV .

. Die einzige Option, dieses Spiel zu schauen, ist der . Ab 20.00 Uhr beginnt dann im ZDF die ausführliche Vorberichterstattung auf das Spiel Deutschland gegen Ungarn . Neben Christoph Kramer stehen da auch Per Mertesacker und der ungarische Ex-Nationaltorwart Gabor Kiraly. Anstoß ist dann um 21.00 Uhr, Kommentator ist Oliver Schmidt. Parallel wird das letzte Gruppenspiel des DFB auch von MatentaTV übertragen (Kommentator: Wolff Fuss).

die ausführliche Vorberichterstattung auf das Spiel . Neben Christoph Kramer stehen da auch Per Mertesacker und der ungarische Ex-Nationaltorwart Gabor Kiraly. Anstoß ist dann um 21.00 Uhr, Kommentator ist Oliver Schmidt. Parallel wird das letzte Gruppenspiel des DFB auch von MatentaTV übertragen (Kommentator: Wolff Fuss). Parallel zeigt der Streamingdienst MagentaTV sogar noch ein weiteres Spiel: Frankreich gegen Portugal. Das Duell von Deutschlands Gruppengegner ist exklusiv im Live-Stream von Magenta zu sehen.

Spanien und Paulo Sarabia droht das EM-Aus. Foto: AFP

EM heute live im TV und Live-Stream sehen: MagentaTV zeigt alle EM-Spiele

Bei den meisten Top-Spielen haben Fußballfans während der diesjährigen EM zwei Optionen. Doch wer keine Lust darauf hat, jeden Tag überlegen zu müssen, wo die Spiele des Tages heute live übertragen werden, ist bei MagentaTV genau richtig. Denn: Der Streamingdienst der Telekom überträgt alle Spiele der EM 2021 im Live-Stream. Einige davon sogar exklusiv - wie etwa das Duell zwischen den deutschen Gruppengegnern Portugal und Frankreich.

EM: Warum Ungarn dem DFB-Team gefährlich werden kannAllerdings hat diese breite Auswahl an Spielen auch einen Haken: Denn sie kostet: MagentaTV ist nämlich im Free-TV nicht frei empfangbar, sondern ein Pay-TV-Angebot. Heißt konkret: Einige EM-Spiele können nur geschaut werden, wenn Sie Kunde von MagentaTV sind - und das ist kostenpflichtig.

Aktuell berechnet MagentaTV im monatlich kündbaren Abo zehn Euro für einen Monat. Für Kunden mit Telekom-Anschluss ist das Ganze möglicherweise günstiger. Alle Infos zu den Inhalten und Preisen können Sie der Homepage der Telekom entnehmen.

EM heute live im TV und Live-Stream in der ARD und ZDF

Große Sorgen müssen sich die Fans allerdings nicht machen, denn die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden alle auch live und kostenfrei im Free-TV übertragen. In Summer zeigt Magenta nur zehn EM-Partien exklusiv - darunter nur wenige der vermeintlichen Top-Spiele des Turniers. Auch alle Spiele in der K.o.-Runde werden im Free-TV gezeigt.

Das Rechnen beginnt! So kommt Deutschland ins AchtelfinaleIm Free-TV teilen sich die beiden Öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die Übertragungen auf - das ist fast schon Gewohnheit bei großen Turnieren wie der EM oder auch der WM. Gut für alle Fußballfans ist dabei auch: Sowohl ARD als auch ZDF zeigen sämtliche EM-Partien parallel zur Übertragung im TV auch im kostenlosen Live-Stream in ihren Mediatheken.