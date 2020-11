Erfreuliche Neuigkeiten inmitten vieler unschöner Corona-Nachrichten gab es zum Ende der vergangenen Woche für die Bundesligakegler des SV Wernburg. Das Auswärtsspiel vom 10. Oktober bei Kleeblatt Berlin, das ursprünglich mit 6:2 an die Gastgeber ging, wurde nachträglich mit 5:3 für den SV gewertet.

„Wir hatten uns als Mannschaft dazu entschieden, Protest gegen den Spielverlauf einzulegen. Bei Berlin wurde ein Spieler mit einem Spitznamen im offiziellen Protokoll aufgeführt, außerdem gab es im Laufe der Begegnung eine Mehrzahl von Fehlentscheidungen der Schiedsrichter, die allesamt gegen uns gefällt wurden. Wir sind stets für fairen Sport und Ergebnisse auf der Bahn, aber hier fühlten wir uns stark benachteiligt und haben entsprechend gehandelt“, sagt Spielertrainer Manuel Hopfe zum Verfahren.

Spieler hatte keinen gültigen Pass

In der Begründung der Bundesliga-Spielleitung heißt es: „Laut Sportordnung ist die Voraussetzung an der Teilnahme am Spielbetrieb ein gültiger Spielerpass. Für den in der Mannschaftsaufstellung C 2.2.1 gesetzten Spieler Tränkler Luis konnte kein gültiger Spielerpass vorgelegt werden und somit hat der Spieler kein Spielrecht. Des Weiteren sind Änderungen nachträglich am Formular unzulässig.“

Die Begegnung geht mit 5:3 Mannschaftspunkten bei insgesamt 3225:2716 Kegeln an die Wernburger, die sich damit in der Tabelle mit jeweils drei Siegen und Niederlagen an Position fünf setzen.