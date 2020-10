Westvororte-Angreifer treffen wieder

Die SG Gera-Westvororte hat die rote Laterne eindrucksvoll abgegeben. Gegen Blau-Weiß Bad Frankenhausen gelang den Saarbachtalern ein überzeugender 5:2 (3:1)-Heimerfolg. „Der Dreier war enorm wichtig. Endlich haben wir uns mal für den großen Aufwand belohnt, den wir Woche für Woche betreiben. Dabei haben wir auch heute wieder viele Chancen ausgelassen, aber am Ende den Deckel drauf gemacht. Wir wollten gewinnen. Und das haben wir geschafft. Alles andere interessiert mich heute nicht“, zeigte sich Westvororte-Trainer Frank Schäfer nach dem Abpfiff spürbar erleichtert.

Die erste Großchance hatte Bad Frankenhausen besessen. Doch nahm SG-Torwart Clemens Bierbaum einem durchgebrochenen Blau-Weiß-Angreifer den Ball vom Fuß (1.). Nach einem Kopfball von Daniel Gehrt an den Pfosten (6.) war der Gastgeber vor 127 Zuschauern im Spiel. Zum 1:0 traf A-Junior Franz Hoffmann nach einer Kopfballverlängerung von Marcus Schneider ins lange Eck (17.).

Acht Minuten später das 2:0. Als Marcus Schneider im Strafraum von den Beinen geholt wurde, warteten alle auf den Pfiff. Daniel Gehrt erfasste die Situation am schnellsten und traf mit Urgewalt unter die Latte (25.). Nach Eingabe von Tim Richter erzielte der auf der rechten Außenbahn stark aufspielende Benjamin Bohm das 3:0 (32.).

Bad Frankenhausen gab sich nicht geschlagen. Tim Ihling (43.) vor und Carsten Kammlott im Anschluss an einen Eckball (59.) nach dem Seitenwechsel brachten die Gäste wieder mit 2:3 in Schlagdistanz. Ein Kammlott-Freistoß aus bester Position ließ nichts Gutes erahnen, landete aber in der Westvororte-Mauer (61.).

Westvororte besinnt sich auf Offensivqualität

Die Schäfer-Elf besann sich wieder auf ihre Offensivqualitäten und stürzte die Blau-Weiß-Abwehr von einer Verlegenheit in die andere. Franz Hoffmann scheiterte an Bad Frankenhausens Torwart Tobias Tiffert, der zu den Stützen seiner Mannschaft gehörte und auch einen Gehrt-Schuss mit Hilfe des Pfostens zur Ecke bugsierte. Dann war es aber doch so weit.

Nach einem Eckball erzielte Marcus Schneider aus dem Gewühl das erlösende 4:2 (74.), dem Daniel Gehrt kurz vor Schluss mit einem verdeckten Schuss durch die Beine von Robert Ränke nach den Treffer zum 5:2-Endstand folgen ließ (87.).

„Schön, dass diesmal auch die Angreifer getroffen haben. Das macht Mut für die nächsten Aufgaben bei Erfurt Nord und im Pokal in Stadtroda“, so Westvororte-Trainer Frank Schäfer abschließend.