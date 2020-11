Wettkampf des SV 1883 Schwarza als kurzer Hoffnungsschimmer

Die Schwarzaer Teilnehmer an den Kreisjugendspielen.

Nach langer Pause durften die Schwimmer des Landkreises vor wenigen Tagen, noch vor dem erneuten Lockdown, erstmals wieder gegeneinander antreten. Bei den Kreisjugendspielen gingen so auch die Schwimmer des SV 1883 Schwarza in Saalfeld wieder an den Start.

Besonders der Nachwuchs des Vereins freute sich über dieses Ereignis, doch auch einigen der erfahreneren Sportler des SV waren zu begeistern. Trotz der langen Trainings- und Wettkampfpause gelang es den Schwimmern, gute Leistungen abzuliefern und Medaillen zu erzielen.

Auch einige der Neuzugänge des SV 1883 konnten erste Erfahrungen sammeln und motiviert aus diesem Wettkampf hervorgehen. Für die Schwimmer wie auch Trainer wird der Wettkampf als weitere Motivation gesehen. Große Hoffnung wird dabei auch auf eine Fortsetzung des Trainingsbetriebes im Nachwuchsbereich gesetzt, der bekanntlich am vergangenen Montag mit der entsprechenden Thüringer Verordnung wieder erlaubt sein soll.

Die Schwarzaer Teilnehmer bei den Kreisjugendspielen waren Noah Morgenroth, Sophia Axt, Lee Flöter, Emma Brauer, Ole Becker, Zoe Hanisch, Darius Ebeling, Sarah Gieseler, Jan Krija, Susanna Schröter, Emil Fox, Greta Enke und Philip Hempe, die von Paul Debertshäuser, Nils Hennersdorf und Jenny Seidel betreut wurden.