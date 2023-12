Rishikesh Der ehemalige Volleyballer des VSV Jena, André Marchal, wird Heiligabend im indischen Rishikesh in einer Yoga-Schule weilen – in jener Stadt, in der auch die Liverpooler 1968 gastierten. Vor seiner Reise gen Asien fuhr er 293 Tage mit dem Fahrrad allein durch Europa und Nordafrika.