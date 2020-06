Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wie ein Klassentreffen“

Nun haben auch sie wieder begonnen mit dem Training. Die Faustballer in Nordthüringen. Das sind Frauen und Männer sowie Kinder vom LV Altstadt Nordhausen und von der VSG Bad Frankenhausen. Mittwochabend war es soweit in Nordhausen.

„Heute habe ich richtig Muskelkater. Das wird ein Spaß. Aber mir wird es nicht allein so gehen“, sagt Martin Gremmer mit einem Lachen, Trainer beim LV Altstadt Nordhausen, der sich nach knapp zehn Wochen wieder sportlich betätigt hat. Zunächst waren die Kinder dran in der vereinseigenen Halle. Und abends dann die Erwachsenen. Ein Dutzend Spielerinnen und Spieler ist gekommen. „Es war wie ein Klassentreffen. Jeder hatte was zu erzählen, jeder hatte was erlebt. Alle haben sich einfach gefreut“, erzählt Gremmer.

Dass es auch beim Faustball nicht ohne Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen geht, ist allen klar. „Ich muss mich im Namen des Vereins auch bei der Stadt und den vielen Helfern bedanken. So konnten wir schnell ein geeignetes Konzept erstellen und sind bei Fragen immer auf offene Ohren gestoßen“, sagt Gremmer, der unter anderen mit Kollegen vor dem Training die Belehrung zum Hygienekonzept vorgenommen hat. Dadurch, dass der Ball beim Faustball mit einer Schlagbewegung nur minimal und extrem kurz berührt wird, wurde dem Training stattgegeben. Aber dennoch ist Vorsicht geboten und die Spielgeräte mussten permanent gesäubert werden. „Ich habe am Mittwoch in Summe bestimmt 50 Bälle gesäubert und desinfiziert. Aber was macht man nicht alles, damit wieder trainiert werden kann. Ob das zu viel oder zu wenig ist – darüber will ich mir gar keinen Kopf machen. Es ist eben so und wir nehmen es hin. Hauptsache wir dürfen uns treffen“, blickt Martin Gremmer, der ebenso Staffelleiter in der Bezirksliga Nord ist. Zudem muss die Halle regelmäßig gelüftet werden, eine weitere Voraussetzung, um überhaupt Training durchführen zu können.

Dass wie in Bad Frankenhausen nicht an der frischen Luft trainiert wird, liegt unter anderem auch daran, dass der Träger der Sportstätte noch nicht sein „Okay“ gegeben hat. Und die Faustballer haben sich vereinsintern mit den Leichtathleten geeinigt, welche Hallenzeiten genommen werden können.

Freude beim Wiedersehenüberwiegt in der Kurstadt

In Bad Frankenhausen hingegen wurde unter freiem Himmel trainiert. Nach über zwei Monaten Zwangspause hat die VSG 70 Bad Frankenhausen bereits am Wochenende wieder mit dem ihrem Lieblingssport begonnen. „Die Freude war groß, dass wir uns alle nach so langer Zeit wieder sehen und zusammen Sport treiben durften, auch wenn wir zunächst nur in kleinen Gruppen trainieren können und der sonst so gern zelebrierte Sportlergruß noch ausbleiben musste“, sagte Klaus Mendler aus Bad Frankenhausen. Dass es auch in der Kurstadt überfällig war mit dem Faustball hat die rege Trainingsbeteiligung gezeigt. Auch wenn es sehr diszipliniert zuging, überwog die Freude.

Die VSG möchte sich auch ausdrücklich beim Fußballverein SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen für die Erstellung des Hygienekonzeptes bedanken, ohne dem noch kein Training möglich gewesen wäre. Ob das berühmte Knopfmacher-Pokalturnier Ende September durchgeführt werden kann, steht noch aus. Aber in Bad Frankenhausen ist man optimistisch und lässt die Planung dafür nicht aus den Augen.