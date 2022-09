DFB-Präsident Bernd Neuendorf in Düsseldorf beim Spobis.

Fußball Wie Präsident Bernd Neuendorf den DFB modernisieren will

Düsseldorf. Präsident Bernd Neuendorf ist der Hoffnungsträger für den DFB, der in den vergangenen Jahren ein teils erbärmliches Bild abgegeben hat.

Am Mittwochvormittag gehörte Bühne Nummer zwei noch anderen. Es ging um eSport, also professionelles Zocken an der Konsole, und dessen gesellschaftliche Verantwortung. Ein pulsierender Markt, ein Zukunftsthema, das beim diesjährigen Branchentreffen Spobis eine wichtige Rolle einnahm.