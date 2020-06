Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wie Ulli Wegner nach Gera gelockt wurde

Sie haben einen großen Anteil daran, dass man noch heute über die Anfänge sowie die Entwicklung des Boxsportes bei der BSG Wismut Gera mit Hochachtung spricht: Gemeint sind die Urgesteine Günther Malik (78) und Siegfried (Siggi) Martin (72).

Malik, der aus Schlesien stammt, begann 1957 bei Werner Döhler mit dem Faustkampf und hatte schon frühzeitig Erfolge im Nachwuchsbereich. 1964 konnte sich der gelernte Maurer und späterer Berufskraftfahrer über die Bronzemedaille bei den DDR-Einzelmeisterschaften freuen. Zudem wurde dem sympathischen Sportsmann anschließend die Auszeichnung als „Bester Sportler der Stadt Gera“ verliehen. „Und den Pokal überreichte mir der damalige Oberbürgermeister Horst Pohl“, erinnerte sich der Bantamgewichtler, welcher als Mitglied der 1970er Mannschaftsmeister-Staffel einen weiteren Höhepunkt in seiner langen Laufbahn erlebte.

Er hatte auch großen Anteil daran, dass Ulli Wegner zur BSG Wismut kam. „1968 bekam ich eine Einladung von Turbine Erfurt als Gastboxer mit zu einem Vergleichskampf nach Ungarn zu reisen. Und im Bus saß ich mit Ulli Wegner zusammen. Da erzählte ich ihm unter anderem, welche tollen Trainingsbedingungen wir bei uns haben und dass meist zu Hause vor 3000 Zuschauern geboxt wird. Das beeindruckte Ulli, der sofort in Gera anheuerte, es später sogar bis zum Mannschaftskapitän schaffte.“

„Siggi“, heute noch wie ein „bunter Hund“ in Gera bekannt, hatte seine stärkste Phase im Juniorenbereich. Musste er sich 1964 noch mit DM-Silber begnügen, war der Rechtsausleger ein Jahr später in Zinnowitz nicht zu bezwingen. „Mit einem linken Aufwärtshaken entschied ich diesen Kampf in der zweiten Runde“, so der gelernte Elektriker und spätere Bergmann. An ein Ereignis erinnert sich der zweifache DDR-Mannschaftsmeister (1970 und 1973) aber auch noch gern: „Von einem Freund wurde ich gebeten, mit ihm mal zum Vogelschießen nach Rudolstadt zu fahren. Das taten wir dann auch mit der unerlaubten Autofahrt meines Vaters. Dort angekommen erfuhren wir, dass Kämpfer für ein Schauduell gegen angeblich Unbesiegbare antreten können. Ich meldete mich, gewann kurzrundig und konnte mit fünfzig Mark in der Tasche wieder wieder heimfahren“.

Vor 17 Jahren stiegen Malik und Martin beim Dinner-Boxen in Ronneburg im gestandenen Alter noch einmal in den Ring und zeigten, dass sie nichts verlernt haben.

In unserer Serie „Unvergessene Momente“ erinnern sich Trainer und Aktive an besonders prägende sportliche Augenblicke.