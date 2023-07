Willy Weinrich vom TSV Breitenworbis startet erfolgreich in die Bahnrad-EM

Erfurt. Bei der Bahnrad-EM der Junioren in Anadia (Portugal) gab es zwei weitere Medaillen für Thüringen. Jakob Vogt vom TSV Breitenworbis durfte sogar das zweite Mal jubeln.

Der Sprinter Jakob Vogt aus dem Eichsfeld gewann bei der Bahnrad-EM in der Junioren-Wertung nach der Goldmedaille mit dem deutschen Teamsprint-Trio mit klarem Vorsprung auf Frankreich nun seine erste Einzelplakette. Im 1000-Meter-Zeitfahren landete er auf dem dritten Platz. Mit einer Fahrzeit von 1:02,461 Minuten fehlten Vogt nur 13 Hundertstelsekunden auf den siegreichen Italiener Davide Stella.

Vereinskollege Willy Weinrich wurde in der Altersklasse U 23 mit dem deutschen Teamsprint-Trio ebenso Dritter. Da er bei der EM in Portugal alle Einzelwettbewerbe bestreiten soll, wurde Weinrich in der Qualifikation noch geschont. In der Zwischenrunde bezwang er mit Henric Hackmann (Rodenbach) und Luca Spiegel (Landau) die polnische Mannschaft und erreichte das kleine Finale. Dort behauptete sich das Trio dann gegen Frankreich.

In der Mannschaftsverfolgung der Juniorinnen belegte Seana Littbarski-Gray vom RSC Turbine Erfurt mit dem deutschen Quartett den vierten Platz.