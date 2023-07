Wimbledon: Alexander Zverev nach Wackelstart in Runde drei

London. Alexander Zverev steht in Wimbledon in der dritten Runde. Der Hamburger hat anfangs Probleme, siegt dann aber souverän in vier Sätzen.

Alexander Zverev steht in Wimbledon in der dritten Runde. Der Tennis-Olympiasieger gewann am Freitag in London gegen den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki mit 6:4, 5:7, 6:2, 6:2 und hatte dabei nur in den ersten beiden Sätzen ein paar Schwierigkeiten. Am Ende setzte sich Zverev (26) aber relativ problemlos durch und steht nun beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison vor seiner ersten großen Herausforderung in diesem Jahr. Die deutsche Nummer eins bekommt es im Kampf um den Achtelfinaleinzug mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun, der vor zwei Jahren im All England Lawn Tennis and Croquet Club im Finale stand.

Wimbledon: Alexander Zverev diskutiert mit dem Schiedsrichter

Gegen Watanuki verwandelte Zverev nach 2:25 Stunden seinen ersten Matchball. Im zweiten Satz hatte sich der gebürtige Hamburger durch Diskussionen mit dem Schiedsrichter und einer Linienrichterin selbst aus dem Rhythmus gebracht. Die Linienrichterin hatte beim Unparteiischen gemeldet, dass Zverev laut geflucht haben soll. Zverev regte sich so sehr darüber auf, dass er den zweiten Satz gegen den stark aufschlagenden Japaner abgab. Doch dann fing er sich schnell wieder und kam am Ende doch ohne Probleme weiter. (dpa)