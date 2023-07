Wimbledon: Die unglaubliche Dominanz der Großen Vier

London Das berühmteste Tennisturnier der Welt ist kein Terrain für Außenseiter und Nobodys. Sieht Wimbledon diesmal einen anderen Sieger.

In einem ruhigeren Moment seines emotionalen Abstechers zurück ins Rasenreich von Halle erinnerte sich Roger Federer gerade, wie vor 20 Jahren alles anfing. Die große Kehrtwende seiner Karriere. Der erste Rasentitel, der Beginn seines Wimbledon-Wunders. Aber auch die Dominanz einer kleinen Gruppe ehrenwerter Gentlemen, die das wichtigste Turnier der Welt über zwei Jahrzehnte fest im Griff hielten, quasi im Privatbesitz. „Völlig frustriert und enttäuscht“ sei er damals, 2003, von den French Open nach Halle gekommen, sagte Federer, „ich war in der ersten Runde ausgeschieden. In den Zeitungen hieß es: Aus dem wird nie was Großes. Das hat bei mir dann aber auch einen gewissen Trotz freigesetzt.“