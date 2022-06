Tennis Wimbledon: Kerber zieht mühelos in die dritte Runde ein

London. Angelique Kerber steht beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in der dritten Runde - zum neunten Mal in ihrer Karriere.

Angelique Kerber hat auch ihre zweite Aufgabe in Wimbledon ohne größere Probleme gelöst und ein deutsches Tennis-Quartett in der dritten Runde perfekt gemacht. Die Siegerin von 2018 bezwang am Mittwoch die Polin Magda Linette souverän mit 6:3, 6:3 und steht zum neunten Mal beim Rasen-Klassiker unter den besten 32.

Kerber trifft nun entweder auf die Belgierin Elise Mertens oder Panna Udvardy aus Ungarn und ist auch in dieser Partie favorisiert. Vor der 34-Jährigen waren bereits Jule Niemeier, Tatjana Maria und Oscar Otte in die dritte Runde des Grand-Slam-Turniers eingezogen. (dpa)