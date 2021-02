Winterliches Spektakel (in Lehesten) muss wieder ausfallen

Im Januar 2017 fand das letzte Mal das Skijöring in Lehesten statt. Danach machten beispielsweise das Wetter oder in diesem Jahr auch das Corona-Virus den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Lehesten Bereits zum vierten Mal in Folge kann das traditionelle Skjöring des MC Lehesten auch in diesem Jahr nicht stattfinden

Von so einem Winter wie jetzt haben die Motorsportler des MC Lehesten im vergangenen Jahr geträumt: Damals, Anfang vergangenen Jahres, war Corona vergleichsweise weit weg, irgendwo in Asien. Doch das traditionelle Ski-Jöring in der kleinen Gemeinde fiel auch 2020 schon ins Wasser. "Das Wetter passte damals nicht", sagt Volker Ludwig, seit vielen Jahr beim Verein an der thüringisch-bayerischen Grenze engagiert. Zwölf Monate später liegt zwar massig Schnee, aber wegen der Pandemie dürfen auch in diesem Jahr keine Motorfahrer die Skifahrer, die sonst vornehmlich aus ganz Thüringen in den Ort im Thüringer Schiefergebirge pilgerten, hinter sich herziehen.