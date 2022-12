Bachsleitner Dritter bei Weltcup in Italien

Innichen Der deutsche Skicrosser Niklas Bachsleitner ist beim Jahresabschluss im italienischen Innichen aufs Podest gefahren.

Zwei Monate vor Beginn der Weltmeisterschaften in Georgien belegte der Freestyler aus Garmisch-Partenkirchen beim Weltcup am Donnerstag Platz drei. Für Bachsleitner war es nach 2021 das zweite Weltcup-Podium in seiner Karriere, ein Titel fehlt dem 26-Jährigen noch. Reece Howden aus Kanada holte sich den Sieg in Innichen.