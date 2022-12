Eisschnelllauf-Sprinter in Calgary mit deutschem Rekord

Calgary Die deutschen Eisschnellläufer haben beim Weltcup im kanadischen Calgary einen deutschen Rekord im Teamsprint aufgestellt. Niklas Kurzmann (Berlin), Hendrik Dombek (München) und Moritz Klein (Erfurt) liefen am Freitag 1:19,96 Minuten und verbesserten damit die erst am 20. November im niederländischen Heerenveen aufgestellte Bestmarke um 0,31 Sekunden. In der gleichen Besetzung war das Trio in der Thialf-Halle 1:20,27 Minuten gelaufen.

Mit der Rekordzeit belegte das Trio Rang sieben. Sieger wurde Polen in 1:18,90 Minuten mit 0,03 Sekunden Vorsprung auf die favorisierten Niederländer um den dreimaligen Olympiasieger Kjeld Nuis.