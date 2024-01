Valerie Grenier feiert ihren Sieg in Kranjska Gora.

Ski alpin Grenier wiederholt Riesenslalom-Triumph in Slowenien

Kranjska Gora Die kanadische Skirennfahrerin Valerie Grenier hat ihren Vorjahressieg wiederholt und erneut den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen.

Die kanadische Skirennfahrerin Valerie Grenier hat ihren Vorjahressieg wiederholt und erneut den Riesenslalom in Kranjska Gora gewonnen.

Die 27-Jährige preschte im zweiten Durchgang noch vom vierten auf den ersten Platz vor und sicherte sich so den zweiten Weltcup-Erfolg ihrer Karriere. Zweite wurde bei dem Rennen in Slowenien die Schweizerin Lara Gut-Behrami vor der Italienerin Federica Brignone.

Die slowakische Slalom-Olympiasiegerin Petra Vlhova, die nach dem ersten Lauf noch in Führung gelegen hatte, musste sich mit Rang vier begnügen. US-Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin belegte diesmal nur den neunten Platz.

Emma Aicher fuhr auf Rang 15 und damit ihr bislang bestes Weltcup-Ergebnis in einem Riesentorlauf ein. Ihre deutsche Teamkollegin Fabiana Dorigo verpasste den zweiten Durchgang. Am Sonntag steht in Kranjska Gora noch ein Slalom auf dem Programm.